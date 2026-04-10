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鄭習會今上午登場 陳明祺：盼表達台灣主流民意

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
外交部政務次長陳明祺。圖/聯合報系資料照片
外交部政務次長陳明祺。圖/聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文將於今天上午與中共總書記習近平見面，外交部政務次長陳明祺表示，希望鄭麗文能傳達台灣的主流民意，而非黨派或個人訴求。

陳明祺表示，希望鄭麗文此次與習近平能夠準確傳達台灣人民的主流民意：一、必須基於一項事實，也就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬；二、要堅持台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式決定；三、訴求中國立即停止軍艦擾台。這三點必須要準確的傳達給習近平，才會給世界一個清楚的訊號，表達台灣的主流民意，而非黨派或個人的訴求。

至於是否擔心鄭習會影響軍購條例，陳明祺說，強化台灣的國防安全是政府一直在追求的目標，也希望後面自我強化國防的努力，不會因為這些政治的原因受到干擾，畢竟只有透過實力才能維持和平。

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