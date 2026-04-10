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鄭習今會 賴總統：向威權妥協 主權與民主做代價 不會換來自由、和平

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

今天是「台灣關係法」立法屆滿47週年的日子。賴清德總統在臉書貼文表示，是台美深化友誼的鐵證，更是印太區域穩定安全的關鍵基石。賴總統也強調，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平；面對外部的軍事威脅與統戰分化，他要再次呼籲朝野放下成見，支持國防預算，捍衛得來不易的民主自由。

賴總統表示，「台灣關係法」這部法律，加上美國對台的「六項保證」，不僅是雙方持續深化友誼的鐵證，也是彼此在民主、自由與人權價值的共享，更是印太區域穩定安全的關鍵基石。

賴總統表示，47年後的今天，台灣已是世界公認的民主燈塔，擁有自由、多元的環境，在各項獨立評比都高居亞洲前段班，更身處第一島鏈的關鍵位置。如今，美國國會對台灣安全與福祉的支持，已經跨越黨派，成為華府最堅定的共識之一。因為全世界都知道，守護台灣，就是守護自由、捍衛民主的關鍵防線。

賴總統表示，近年來，中國針對台海在內、及島鏈周邊不間斷的灰色地帶侵擾與軍事威脅，嚴重衝擊區域的和平穩定。我方對和平懷有理想，但並非不切實際的幻想；因為歷史告訴我們，向威權者妥協，只是以主權與民主做代價，不會換來自由、更沒有和平。

賴總統表示，和平必須靠實力，而實力必須要靠長期穩健的投資；我方更要展現自我防衛的決心，才能獲得友盟的支持。

賴總統表示，台灣今年的國防預算，按照北約標準，將超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%。同時，政府也提出為期8年、400億美元的國防特別預算案，要建構台灣之盾、全面提升不對稱作戰能力，並與美國等先進軍工產業國家合作，共同建構守護自由民主價值的防線、守護國人的生命財產安全。

賴總統表示，令人遺憾的是，攸關國家安全的國防特別預算案、連同總預算內的國防預算，仍在立法院遭到持續卡關。在野黨刻意不出席朝野協商，不斷因政治因素延宕國人七成高度支持、友盟與區域周邊都期盼的國防強化計劃。這除了是在削弱我們保護家園的能力，更會讓國際社會質疑台灣自我防衛的決心。

賴總統表示，在「台灣關係法」47週年的今天，面對外部的軍事威脅與統戰分化，他要再次呼籲朝野放下成見，因為國家安全不能等、國防不能打折扣。讓台灣團結一致，支持國防預算，向世界證明：台灣有意志、有決心、有能力，捍衛我們得來不易的民主自由！

鄭麗文 鄭習會 台灣關係法 賴清德

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