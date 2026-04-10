【專家之眼】和平不能被汙名化 但須理性討論

國民黨主席鄭麗文率團赴陸，宋濤接機、南京設宴，兩岸互動再度升溫。有人期待破冰，有人質疑統戰，也有人擔心失衡。意見分歧本是民主常態；但若連「追求和平」都被貼上原罪標籤，甚至把交流一概簡化為投降、賣台，就不再是理性討論，而是把台灣推向只剩對撞、難有轉圜的險境。

先把話說清楚：政黨交流不是官方談判。國民黨沒有執政權，沒有公權力，也無法代表政府處理主權或簽署政治協議。既然如此，外界當然可以監督、質疑，但無須誇大其效應，亦不必將所有風險歸因於單一交流。其意義，在於官方管道停滯時，保留一條非官方接觸的可能，避免兩岸只剩敵意與誤判。

關鍵不在於要不要交流，而在於交流後能否守住底線、維持尊嚴、保障台灣利益。交流本身不是問題，將交流全面妖魔化才是問題。兩岸最危險的，不是立場不同，而是完全不對話；不是有分歧，而是連處理分歧的機會都沒有。歷史一再顯示，衝突多源於誤判，誤判往往來自隔絕與不理解。

和平不是任何政黨的專利。不要戰爭、不要衝突、不要讓下一代在炮火陰影下成長，是多數台灣人民最直接的共識。可以不認同特定政黨的兩岸路線，也可以對相關行程持保留立場，但不能因此把「希望降低敵意、避免戰爭」視為可被否定的立場。若連和平都不能談，台灣還剩什麼？

更現實的是，人民最在意的仍是生活。電價、物價、房租、薪資、就業與生育壓力，才是每天面對的問題。兩岸一旦緊張升高，最先承受代價的，從來不是喊話最激烈的人，而是一般家庭、基層勞工、中小企業，以及所有想安穩過日子的民眾。

因此，和平與民生其實是一體兩面。兩岸穩定，市場才有信心，產業才有空間，人民生活才有餘裕；兩岸若持續惡化，焦慮升高、投資轉趨保守，壓力最終仍由人民承擔。和平不是抽象口號，而是最具體的生活條件。

也正因如此，更要看清責任所在。追求和平，可以是政黨的倡議與嘗試；但真正能穩定局勢、改善民生的，仍然是執政者。人民把權力交給政府，不是要看政治攻防，而是要看到具體成果。能源、物價、少子化、產業壓力等問題若無法改善，再多口號也難以說服人心。

近年來，公共討論逐漸陷入惡性循環：先問立場，再論是非；先分敵我，再講道理。結果是，和平被政治化，交流被標籤化，連基本的避戰思維都被扭曲成示弱。當「反對戰爭」需要先表態，當「希望對話」動輒被質疑動機，社會理性空間自然被壓縮。

台灣需要的，不是把每一次交流無限上綱，也不是把不同意見一律視為敵人，而是在堅守立場的同時，保留對話空間。監督可以更嚴格，底線可以更清楚，但和平不能被汙名化，對話不能被全面否定。

人民的期待其實很簡單：不要戰爭，能過好日子。誰能讓台灣更安全、生活更穩定、社會少一點撕裂、多一點理性，誰才真正站在人民這一邊。和平不是軟弱，避戰不是退讓；真正的風險，是讓理性在對立中消失，最不負責任的，是一面高喊立場，卻讓台灣在對立中愈走愈險。