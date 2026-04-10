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台企聯餐敘 鄭麗文：重返執政 結束台商委屈

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒黃雅慧／上海報導

國民黨主席鄭麗文昨參訪洋山港和商飛公司，並在中午在東郊賓館與三百名台商餐敘。她表示，長期深耕大陸市場的所有台商，是國民黨最關注重視的；這些年台商委屈了，這個委屈，相信在二○二八年國民黨重返執政時，就可以全部結束，迎來全新時代。

鄭麗文表示，台灣愈來愈興旺的前提是需要推動兩岸和平，國民黨主張兩岸敵對的狀態一定要結束，必須用善意代替對抗，用對話取代衝突。讓兩岸年輕人多交流，兩岸產業更深度地對接。

她也說，國民黨既然要推動兩岸關係的正常化、全面的和解跟合作，長期深耕大陸市場的所有台商，是國民黨最關注、最重視的；只要大家有信心共同努力，一定會充分反映台商面臨的種種挑戰，也讓大陸方面能更精準、貼心、全面地照顧到台商需求；國民黨永遠做台商最堅實的後盾。

與會台商表示，鄭麗文的發言深觸他們的心，且在以和平為主軸下，讓他們對未來充滿希望。據在場台商描述，鄭麗文因為前面行程稍有延誤，導致時程較趕，落座進行發言後，並未有更多時間與台商交流，不過，鄭麗文仍然向卅桌台商一桌桌敬酒，連飯都來不及吃。

上海市台商協會副監事長、高朋律師事務所合夥人蔡世明律師表示，原本他預期鄭麗文發言就談一下創造和平，沒想到字句針對台商，且都能說到他們心坎上。鄭麗文把台商十年間所反映的問題清楚陳述，一，提到台商可以做哪方面的磨合跟銜接，代表鄭麗文有在做功課。

鄭麗文 鄭習會

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