聽新聞
0:00 / 0:00

訪上海洋山港 鄭：天空飛的該是鳥不是飛彈

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／上海報導

國民黨主席鄭麗文九日赴上海市洋山港參訪，她提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，指出和平是有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。鄭麗文引魯迅詩句「走的人多了，便成了路」，喊話：「讓我們一起走這條和平之路」。她還感性比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」。

洋山港是上海乃至於全中國大陸極為重要的大型深水港。其建設背景可追溯至國父孫中山先生「建國方略」中「實業計畫」裡面的「東方大港」。

鄭麗文說，上海訴說了太多太多的故事，昨天（八日）晚上回到旅館比較晚，包括下榻的飯店（瑞金賓館），曾經是我們總裁蔣中正先生跟夫人宋美齡舉辦私人訂婚宴的地方；同樣一個地方，毛主席也曾下榻過。

鄭提到，八日在上海，路過曾經生活在多倫路一帶的魯迅先生故居。魯迅說過，「其實世上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」「大先生說的這個話大家都聽過，所以現在就讓我們一起開始走這條路，走這條和平之路吧」。

她重申，和平來得及給先人，也來得及給今天的人，她並再度提到辜汪會談。辜先生（辜振甫）跟他的家人說，比達到「九二共識」更重要的工作，是未來一定要讓每一次的和平每一次的會談不會是最後一次，都要保證會有下一次的會談；而下一次不需要由辜先生本人來談不可，但希望和平的努力保證成為善意不斷累積互信的工作，才能促成和平。

鄭麗文表示，兩岸在經濟、在人民的教育水準、在各項的水平上面，都在地球上名列前茅、數一數二。希望能夠攜手共同合作。

她衷心希望，如果可能的話，她帶給所有台灣親朋好友的禮物就是「和平」。因為和平可以讓一切成為可能，可以讓大家所想發生的一切都能夠發生。

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

鄭麗文上海會台商 喊台灣要興旺需要兩岸和平

鄭麗文：這代人要成為年輕人後盾 在和平環境實現夢想

鄭麗文訪洋山港感觸深 天空飛的、 海裡游的不該是飛彈與軍艦

鄭習將談和平 鄭麗文：不是我一廂情願

相關新聞

鄭習會今上午登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，昨天下午抵達北京，外界矚目的「鄭習會」將於今天上午登場。鄭麗文昨在上海洋山港參訪時比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」她也向台商強調要和平興台，兩岸敵對狀態一定要結束，用善意代替對抗，用對話取代對立。

新聞分析／冰封十年…鄭麗文撒和平種子 為兩岸對立降溫

眾所矚目的「鄭習會」今登場。

觀察站／大陸行…藍強調主體性 別黨徽稱官銜

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸「和平之旅」，此趟歷經十年來的兩岸滄桑，內外環境交錯變化下，國民黨是否「還是那個國民黨」，更是會被放大檢視。

台企聯餐敘 鄭麗文：重返執政 結束台商委屈

國民黨主席鄭麗文昨參訪洋山港和商飛公司，並在中午在東郊賓館與三百名台商餐敘。她表示，長期深耕大陸市場的所有台商，是國民黨最關注重視的；這些年台商委屈了，這個委屈，相信在二○二八年國民黨重返執政時，就可以全部結束，迎來全新時代。

訪上海洋山港 鄭：天空飛的該是鳥不是飛彈

國民黨主席鄭麗文九日赴上海市洋山港參訪，她提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，指出和平是有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。鄭麗文引魯迅詩句「走的人多了，便成了路」，喊話：「讓我們一起走這條和平之路」。她還感性比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」。

訪中國商飛…鄭麗文坐駕駛艙 習也坐過

國民黨主席鄭麗文昨天參觀完上海洋山港後，轉到中國商用飛機有限責任公司（中國商飛），這是大陸央企生產的大陸國產飛機。商飛董事長賀東風更表示希望未來C九一九能飛到台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。