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訪中國商飛…鄭麗文坐駕駛艙 習近平也坐過

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／上海報導
國民黨主席鄭麗文（左）與大陸中台辦主任宋濤（右）昨天登上中國商飛的C九一九展示機駕駛艙體驗。（歐新社）
國民黨主席鄭麗文（左）與大陸中台辦主任宋濤（右）昨天登上中國商飛的C九一九展示機駕駛艙體驗。（歐新社）

國民黨主席鄭麗文昨天參觀完上海洋山港後，轉到中國商用飛機有限責任公司（中國商飛），這是大陸央企生產的大陸國產飛機。商飛董事長賀東風更表示希望未來C九一九能飛到台灣。

鄭麗文抵達商飛上海設計研究院時，由中共中台辦主任宋濤等涉台系統官員陪同參觀，國民黨訪團依次參觀C九○九、C九一九、C九二九飛機展示品（樣機），體驗三款飛機內的座艙布局與舒適度，鄭麗文則至駕駛艙體驗，介紹人員還特別強調，該駕駛艙中共總書記習近平前來視察時也坐過。

值得一提的是，大陸C九一九飛機的供應鏈裡也有台廠，據介紹，這間企業是榮剛材料科技，主要生產特種鋼材。

中國商飛主要從事民用飛機及相關產品的科研、生產、試驗試飛，從事民用飛機銷售及服務、租賃和運營等業務。該公司是實施大陸大型飛機重大專項中大型客機項目主體，也是統籌幹線飛機和支線飛機發展、實現大陸民用飛機產業化的主要載體。

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