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觀察站／大陸行…藍強調主體性 別黨徽稱官銜

聯合報／ 本報記者廖士鋒
國安會前秘書長、前駐美代表袁健生（中），領口配戴「一等景星勳章」勳鈕謁中山陵。特派記者廖士鋒／攝影
國安會前秘書長、前駐美代表袁健生（中），領口配戴「一等景星勳章」勳鈕謁中山陵。特派記者廖士鋒／攝影

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸「和平之旅」，此趟歷經十年來的兩岸滄桑，內外環境交錯變化下，國民黨是否「還是那個國民黨」，更是會被放大檢視。

行前雖有陸委會高層不斷以「召見」一詞，替這趟訪問「冠名播出」，暗喻會有許多上下層、甚至於隸屬關係的互動樣貌，但事實上，「該出現的」並沒有被隱匿，諸如國號、首都、三民主義、五權憲法、蔣中正總裁、青天白日，這些極富意涵的詞語，很多連民進黨都避之唯恐不及，但鄭麗文都有在大陸土地上公開表達。這些內容，顯見國共雙方在互信的基礎上，彼此給予尊重與包容。

同時，也可明顯感受國民黨努力展現主體性。鄭麗文在中台辦歡迎晚宴上的致詞，特別著墨這段話，就是「此次訪問也彰顯台灣人是可以擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性，台灣不應該淪為地緣政治的棋子、甚至於是棄子」。當中突出的關鍵即「自主性」。

行程裡，很多細節看到巧思。鄭麗文踏上大陸，自飛機步下舷梯時，乃至於至中山陵謁陵，胸口都別上國民黨黨徽。訪團在中山陵致祭時，不僅花圈緞帶使用繁體中文，且字體與先前多位國民黨政要相較，更加美觀。

國民黨訪團團員與中共官員會見時展現自信。例如國民黨中央評議會主席團主席袁健生在與江蘇省委書記信長星會見時，被介紹他先前是「國安會秘書長、駐美代表」，而非他的黨職。袁健生在中山陵謁陵時的著裝也深具特色，在西裝領片上配戴了「一等景星勳章」勳鈕，這是他於二○一四年卸任國家安全會議秘書長一職，馬英九總統頒贈，代表的是「國家榮耀」。

中共方面仍是以黨際交流模式，給予對等高規格禮遇。例如，中共中台辦主任宋濤親自接機，表示了涉台系統對此行的高度重視。

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