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新聞分析／冰封十年…鄭麗文撒和平種子 為兩岸對立降溫

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨主席鄭麗文。圖／國民黨提供 陳柏亨
國民黨主席鄭麗文。圖／國民黨提供 陳柏亨

眾所矚目的「鄭習會」今登場。

鄭麗文昨引述魯迅名言：「其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」這場會面的重要意義，就在於鄭麗文與中共領導人習近平能否共同堆疊善意，暖化兩岸十年冰封僵局，走向和平之路。

回望二○○五年，連戰率團赴北京，時任國民黨立委蘇起提出「單軌兩棒制」，他主張由在野黨先行破冰，政府再接力推進兩岸互動。然而廿年過去，第一棒雖已多次起跑，辜汪會談也曾架起兩岸兩會橋梁，但民進黨再次執政後，政府第二棒卻始終未能順利銜接，兩岸對話的制度化進程亦因此停滯。

如今，鄭麗文有意彎道超車，重鋪這條未竟之路，國民黨與當年一樣是在野黨，但在兩岸敵意螺旋不斷攀升的此刻，國民黨仍然願意努力鋪出這條和平通道，為兩岸對立情勢降溫開路。

對北京而言，「鄭習會」不啻是解開當前台海僵局的良機，鄭麗文昨在洋山港喊話，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」若習近平能展現如當年「連胡破冰」的格局與胸襟，有機會為兩岸開創和平之窗。

從更宏觀的國際格局觀察，台海能避免戰爭發生幾乎是各方期待的潛在共識，在美國政治變數仍高的情況下，無論是美國總統川普可能帶來的政策不確定性，或美國在俄烏戰爭與中東局勢中的深度介入，都凸顯華府仍是牽動全球安全格局的關鍵變數。美中台關係的複雜變數，北京對美國介入台海，美國對台軍購的在意，都影響著整個東亞地緣政治穩定發展。

當前從歐洲到中東，戰火延燒不止，北京亦試圖塑造不同於美國的「穩定型大國」形象。在此背景下，台海議題反而成為其展示克制與釋放善意的重要場域。「鄭習會」正是在這樣的國際與區域交織情勢中，被賦予超越形式的象徵意義。國民黨正是運用這麼微妙的國際局勢下，希望為台海和平開出道路，讓兩岸關係發展找到峰迴路轉的機會。

鄭麗文已清楚為此行定調：她不僅要對台灣民意交代，也要向國際社會證明，國民黨有能力改善兩岸關係，成為區域穩定的力量。鄭麗文傳遞和平的種子，能否在北京真正生根，不僅取決於她說了什麼，更關鍵的是今天鄭習會上，習近平如何回應，又將如何實踐。這場會面，既是歷史延續的節點，更是一場現實政治的試煉。

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