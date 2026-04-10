鄭習會10日登場 各界關注

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，昨（9）日下午抵達最後一站北京，「鄭習會」將於今天登場。鄭麗文昨日在上海洋山港參訪時感性表示，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」是否會與中共中央總書記習近平會晤時提及相關表述，備受矚目。

鄭麗文一行抵達北京後下榻中國大飯店，昨晚無公開行程。得到鄭習會採訪名額的媒體記者，昨日傍晚即收到大陸官方個別通知，於今早9時至國台辦門口集合。據悉，陪同鄭麗文出席人員，包括國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中評會主席團主席蘇起及袁健生。閉門會議後，鄭麗文將親自舉行中外記者會說明會談成果。

中共方面出席人士仍保密到家，但相關出席陣容，可以兩年前的馬習二會來對照，當時坐在中共方一側的除習近平外，還有中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧、中共政治局常委兼中辦主任蔡奇，以及中共中台辦主任宋濤、副主任潘賢掌。

歷史上中共領導人在北京與國民黨領導人會晤，多選在接待外賓最常使用的人民大會堂，所涉及握手、會見、會談等具體場所包含北大廳、東大廳、福建廳、北京廳等。

陸委會副主委梁文傑昨日表示，陸委會曾呼籲鄭麗文，要利用此次與習近平會面的時機，至少明確講出三點：正視中華民國存在事實、台灣未來要尊重台灣人民意願、立刻停止共軍機艦擾台，目前為止並未看到鄭麗文表達這樣的訴求。「在鄭習會上，我們還是期待她能夠講出一些，wording（措詞）不一定要很精確，但至少要表達台灣人民的訴求。」

梁文傑說，「作為一個政黨的領導人，妳就是大開大闔、正面對決，希望鄭主席明天跟習近平碰面時，能直接坦率地提出台灣人民的訴求。」

鄭麗文昨日在上海參加大陸全國台企聯午宴，現場300人聲勢浩大。台企聯會長李政宏受訪時說，期待鄭習會「能夠為我們帶來一些繼續交流交往、更密切交流的曙光。」