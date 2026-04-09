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鄭麗文訪陸提「中華民國」 陸委會：中山陵是「中華民國特別保護區」

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，8日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，並在公開談話時提及「中華民國」。陸委會副主委梁文傑9日稱，中山陵是中共唯一可以讓國民黨講中華民國的「特別保護區」，離開中山陵後，中共不會再給講。記者陳宥菘／攝影
國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，8日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，並在公開談話時提及「中華民國」。陸委會副主委梁文傑9日稱，中山陵是中共唯一可以讓國民黨講中華民國的「特別保護區」，離開中山陵後，中共不會再給講。記者陳宥菘／攝影

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，8日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，並在公開談話時提及「中華民國」。陸委會副主委梁文傑9日稱，中山陵是中共唯一可以讓國民黨講中華民國的「特別保護區」，離開中山陵後，中共不會再給講。他還說，鄭麗文要利用與中共總書記習近平見面的時機，當面提出這些訴求才算「勇敢」。

梁文傑上周在記者會上表示，「創建中華民國的國民黨主席要去拜中山陵，不能連中華民國都不敢提」。不過，鄭麗文8日在中山陵的發言明確提及中華民國。

梁文傑9日在例行記者會上回應表示，這在陸委會這麼多年的經驗看下來，其實都是同樣的橋段。中山陵是中共唯一可以讓國民黨去講中華民國的「特別保護區」，所以歷屆國民黨主席在那邊都會用一些方式去講中華民國、或者民國幾年，「沒什麼大不了」。

梁文傑說，講這麼多話，中共的媒體也不會報導，大陸的人民不會聽得到、看得到。他並在記者會現場播放央視中文國際頻道報導鄭麗文拜謁中山陵的報導，指報導僅截取鄭麗文部分談話，這是「他們最愛聽的部分，就是大陸的進步，剩下說什麼中華民國如何又如何，都是台灣自己人在消費，對岸14億人是看不到的。」

梁文傑說，「我們真正感興趣的，是鄭麗文主席是不是利用跟習近平見面的時機，直接當面跟他提出這些訴求，這個才是勇敢。」

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