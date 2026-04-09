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期待鄭習會 翁曉玲：相信鄭麗文會傳達多數台灣人不希望與陸為敵
國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，明日將公開會晤中共總書記習近平。國民黨立委翁曉玲今日直言「期待」，相信鄭麗文一定會傳達台灣社會多數人的心聲，基本上不希望與大陸為敵。
鄭麗文訪問大陸中，明與習近平會晤。這場「鄭習會」的結果，為台灣各界矚目。
翁曉玲說，期待明天的鄭習會，鄭麗文跟習近平兩位都能夠相談甚歡，促進兩岸的和平交流，共同為兩岸同胞創造更大的福祉，希望能夠有好的交流成果，這是兩岸和平、共榮互惠的發展，也是兩岸人民所期待的。
翁曉玲說，相信鄭麗文一定會傳達台灣社會多數人的心聲，基本上不希望與大陸為敵，不要搞得兵凶戰危。大部分台灣人民仍反對台獨的，同時也堅持「一個中國」，「我們現在是生活在中華民國的人民」。
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