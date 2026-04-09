鄭習會有望明天登場 陸委會喊話鄭麗文：應大開大闔、正面對決

國民黨主席鄭麗文正率團訪問大陸，今天下午已搭機轉往北京，預料10日將會見中共總書記習近平。陸委會副主委梁文傑9日再次呼籲鄭麗文，利用與習近平會面的時機，明確提出正視中華民國存在的事實、立刻停止軍機艦擾台等三項訴求，「作為一個政黨的領導人，妳就是大開大闔、正面對決，希望鄭主席明天跟習近平碰面的時候，能夠直接坦率地提出台灣人民的訴求。」

陸委會9日召開例行記者會，鄭麗文訪陸與鄭習會議題受矚目。對於是否擔心北京藉由「鄭習會」向國際社會傳遞台灣在野黨接受大陸設定的兩岸政治框架，梁文傑說，這事情已經發生的，從鄭麗文第一天到大陸跟國台辦主任宋濤晚宴提到「九二共識」等內容，基本上是完全拷貝對岸的說法，「基本上就表示國民黨站在跟中共一樣的宣傳立場，這對國際社會發出的訊息是很明確的。」

梁文傑表示，陸委會曾呼籲鄭麗文，要利用這次與習近平會面的時機，至少明確講出三點：正視中華民國存在的事實、台灣的未來要尊重台灣人民的意願、立刻停止共軍機艦擾台，目前為止並沒有看到鄭麗文表達這樣的訴求。「在鄭習會上，我們還是期待她能夠講出一些，wording（措詞）不一定要很精確，但至少要表達台灣人民的訴求。」

不過，鄭麗文9日參訪上海洋山港時發表講話指，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」，有媒體詢問，這是否符合陸委會提出的三大訴求之一，即停止軍機艦擾台。梁文傑回應，這是鄭麗文用「擦邊球」的方式表達訴求，又稱「用這些詩意的表達，或者遮遮掩掩地方式去講出訴求，沒有什麼意義。」

梁文傑說，「作為一個政黨的領導人，妳就是大開大闔、正面對決，希望鄭主席明天跟習近平碰面的時候，能夠直接坦率地提出台灣人民的訴求。」

對於行政院長卓榮泰表示，政黨代表人與中共接觸須受高強度監督，梁文傑表示，卓榮泰指的是政治上的監督，不管是國民黨、民眾黨或者民進黨也好，都是台灣一股重要的政治力量，這些代表政治力量的人物在跟對岸接觸時，法律上的監督必不可少，兩岸條例都有相關規定，但政治上的監督更重要，外界都用放大鏡在檢視鄭麗文此行，正因她的一言一行代表台灣一股重要的政治力量。每個代表政黨訪問大陸的人的言行、試圖散布什麼樣的訊息，有沒有配合對岸的宣傳調子，都是外界關心的。