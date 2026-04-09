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鄭麗文脫口「日本帝國主義」害兩岸傷口難癒 梁文傑：置台灣於危險境地

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文8日上午前往南京中山陵。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文8日上午前往南京中山陵。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文8日前往中山陵發表演說，談及兩岸之間「被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口至今無法癒合」。陸委會副主委兼發言人梁文傑9日對此表示，鄭麗文把兩岸問題變成日本軍國主義留下來的問題，不僅在歷史分析上是錯誤的，也會置台灣於危險境地，抹煞台灣人民對於民主自由的努力。

鄭麗文8日於中山陵演說時引國父孫中山遺囑，談及中國實踐自由平等的過程，「絕不能像當年日本，只想著自己崛起之後，複製西方的帝國主義」。她並提到，時至今日，兩岸之間仍舊因為130年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈出的傷口，至今無法癒合。

梁文傑9日在例行記者會上表示，很驚訝鄭主席昨天在中山陵的演說，把孫中山先生定位為反對日本軍國主義的領導人，把現在兩岸之間問題說成甲午戰爭之後遺留下來的問題。

他提到，對孫中山稍微理解就知道，他一生的革命事業和日本的關係非常密切，同盟會就是在日本成立，他也多次希望日本政府幫助其革命事業，不論是資金還是其他方面的幫助也好。把孫中山硬說成是對抗成日本軍國主義或殖民主義的領導人，是對歷史滿大的曲解。

梁文傑認為，這麼做的目的，其實就是要塑造一種史觀，把台灣現在的狀況，當成日本軍國主義遺留下來的問題，這種說法剛好是符合中共宣傳。

梁文傑指出，為什麼台灣人不願意受中共統治，真相其實是我們不願意過那個政治制度，中共為了掩飾台灣人民真正的心聲，會說台灣人民是「皇民化」，有根深蒂固的親日心態，這樣一方面可以動員民族主義情緒，又可以合理化每天對台恫嚇的合理性。

回到鄭麗文在中山陵的演說，他表示，如果台灣政黨領導人去迎合這樣的敘事，基本上就是站在共產黨這邊，台灣人現在其實並不擔心一百年前的日本軍國主義，擔心的是現在的中共極權統治，「在中山陵祭孫中山講了日本11次，把整篇文章當作煽動台灣人民對日敵視的演說，這實在是很奇怪的做法。」

梁文傑強調，要交流就交流、要訪陸就訪陸，但是不要去迎合中共這樣的敘事，這會讓台灣處於非常危險的境地，歷史也不能隨便曲解或使用，台灣人民不願意受中共統治，絕對不是什麼甲午戰爭的遺緒，是我們現在對於什麼要叫做美好的社會、幸福的社會、正義的社會，台灣人有自己的看法，我們就是不要接受中共的統治。

陸委會也在現場播出一段影片，為鄭麗文在中山陵時，有民眾高喊「2028年下架民進黨！」後隨即被架走。梁文傑表示，這看起來是一段場邊插曲，但這實際上是反映了中共的統治。

梁文傑認為，這位人士喊出這句話，照理來說是對他們很正確的說法，但重點不是「講的正不正確，重點是你就是不能講話」，所以人被立刻架走。就是這樣的統治方式，台灣人民不願意接受這樣的統治方式。

梁文傑最後強調，鄭麗文主席把兩岸問題變成日本軍國主義留下來的問題，這不僅在歷史分析上是錯誤的，也會置台灣於危險的境地，更是抹煞了台灣人民對於民主自由的努力。

陸委會9日下午在記者會播出影片，為鄭麗文在中山陵時，有民眾高喊「2028年下架民進黨！」後隨即被架走。（記者陳湘瑾／攝影）
陸委會9日下午在記者會播出影片，為鄭麗文在中山陵時，有民眾高喊「2028年下架民進黨！」後隨即被架走。（記者陳湘瑾／攝影）

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