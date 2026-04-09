鄭麗文與台商餐敘 陸台企聯：盼國共加強對話造福兩岸

國民黨主席鄭麗文今午在上海東郊賓館與大陸台企聯餐敘，現場近300名台商與會。台企聯會長李政宏表示，當前國際局勢動盪不安，台海形勢嚴峻複雜，廣大台商無不憂心忡忡。大家都熱切期盼鄭麗文藉難得的兩黨高層交流契機，國共兩黨能進一步加強對話、凝聚更多共識與互信，造福兩岸同胞。

與會人士轉述，由於上午行程延誤，鄭麗文與台企聯會長致詞後，不少台商爭相握手合影，也有許多台商會長、代表紛紛趨前與副主席蕭旭岑合影，握住他的手說「委屈了！」一位台企聯副會長也為蕭抱屈，指蕭在台商圈評價是「很有分寸」，而且很維護前總統馬英九，有心人士那些不實影射，他們都覺得很離譜，相信蕭會得到公道。

李政宏致詞表示，鄭麗文自當選國民黨主席以來，堅持「九二共識」、反對「台獨」，積極推動兩岸交流，為化解兩岸隔閡、維護台海和平、造福兩岸同胞付出積極的努力。這份不懼雜音、不搖擺、不退縮的擔當，廣大台商深受感動，堅定支持。

李政宏說，鄭麗文此次受中共中央總書記習近平邀請，率領國民黨訪陸，這不僅是國共兩黨兩岸交流歷程中的一件大事，更是台商、兩岸同胞期盼已久的好事。當前，台海局勢持續緊張，兩岸交流遭遇各種阻撓，鄭麗文應邀來訪，既承載台灣民眾對兩岸關係和平發展的殷切期盼，也傳遞出促進兩岸交流合作、增進同胞福祉的真誠願望，廣大台商倍感振奮。

李政宏指出，九二共識是兩岸關係的定海神針。要和平是兩岸同胞的最大公約數，只要兩岸同胞本著「兩岸一家親」的理念，在九二共識的共同政治基礎上相向而行，就一定能共創和平、共同發展、共享繁榮。

李政宏表示，40多年，兩岸從隔絕到交流，從交流到合作，局面來之不易。人員往來與各領域交流是增進了解、消除隔閡的最好方式。期盼兩岸之間能盡快恢復以往便捷的交通往來，各領域交流能夠實現正常化。

李政宏提到，兩岸經濟早已深入融合，產業鏈、供應鏈、價值鏈緊相連，形成「你中有我、我中有你」的格局。期待兩岸各方順應經濟規律和民心期待，為兩岸經濟合作掃除障礙，共同把握新一輪科技革命和產業變革的機遇，實現互利共贏。

李政宏指出，中華文化是兩岸同胞共同的精神家園和心靈紐帶。從媽祖信仰到傳統節慶，從詩詞歌賦到飲食文化，處處彰顯共同的根與魂。期待兩岸攜手推動中華優秀傳統文化的發展，讓中華文化綻放出更加璀璨的光芒，不斷增進兩岸同胞的民族認同、文化認同和國家認同。