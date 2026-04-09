快訊

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

長照壓力大…獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點遭駁回理由曝

外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文與台商餐敘 陸台企聯：盼國共加強對話造福兩岸

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／上海即時報導
國民黨主席鄭麗文今中午到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴，左為大陸台企聯會長李政宏。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今中午到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴，左為大陸台企聯會長李政宏。記者鄭媁／攝影

國民黨主席鄭麗文今午在上海東郊賓館與大陸台企聯餐敘，現場近300名台商與會。台企聯會長李政宏表示，當前國際局勢動盪不安，台海形勢嚴峻複雜，廣大台商無不憂心忡忡。大家都熱切期盼鄭麗文藉難得的兩黨高層交流契機，國共兩黨能進一步加強對話、凝聚更多共識與互信，造福兩岸同胞。

與會人士轉述，由於上午行程延誤，鄭麗文與台企聯會長致詞後，不少台商爭相握手合影，也有許多台商會長、代表紛紛趨前與副主席蕭旭岑合影，握住他的手說「委屈了！」一位台企聯副會長也為蕭抱屈，指蕭在台商圈評價是「很有分寸」，而且很維護前總統馬英九，有心人士那些不實影射，他們都覺得很離譜，相信蕭會得到公道。

李政宏致詞表示，鄭麗文自當選國民黨主席以來，堅持「九二共識」、反對「台獨」，積極推動兩岸交流，為化解兩岸隔閡、維護台海和平、造福兩岸同胞付出積極的努力。這份不懼雜音、不搖擺、不退縮的擔當，廣大台商深受感動，堅定支持。

李政宏說，鄭麗文此次受中共中央總書記習近平邀請，率領國民黨訪陸，這不僅是國共兩黨兩岸交流歷程中的一件大事，更是台商、兩岸同胞期盼已久的好事。當前，台海局勢持續緊張，兩岸交流遭遇各種阻撓，鄭麗文應邀來訪，既承載台灣民眾對兩岸關係和平發展的殷切期盼，也傳遞出促進兩岸交流合作、增進同胞福祉的真誠願望，廣大台商倍感振奮。

李政宏指出，九二共識是兩岸關係的定海神針。要和平是兩岸同胞的最大公約數，只要兩岸同胞本著「兩岸一家親」的理念，在九二共識的共同政治基礎上相向而行，就一定能共創和平、共同發展、共享繁榮。

李政宏表示，40多年，兩岸從隔絕到交流，從交流到合作，局面來之不易。人員往來與各領域交流是增進了解、消除隔閡的最好方式。期盼兩岸之間能盡快恢復以往便捷的交通往來，各領域交流能夠實現正常化。

李政宏提到，兩岸經濟早已深入融合，產業鏈、供應鏈、價值鏈緊相連，形成「你中有我、我中有你」的格局。期待兩岸各方順應經濟規律和民心期待，為兩岸經濟合作掃除障礙，共同把握新一輪科技革命和產業變革的機遇，實現互利共贏。

李政宏指出，中華文化是兩岸同胞共同的精神家園和心靈紐帶。從媽祖信仰到傳統節慶，從詩詞歌賦到飲食文化，處處彰顯共同的根與魂。期待兩岸攜手推動中華優秀傳統文化的發展，讓中華文化綻放出更加璀璨的光芒，不斷增進兩岸同胞的民族認同、文化認同和國家認同。

鄭麗文 鄭習會 台商

延伸閱讀

鄭麗文台企聯午宴…台商：發言講到心坎 重燃希望

鄭麗文上海會台商 喊台灣要興旺需要兩岸和平

期待明鄭習會 陸台企聯會長李政宏：盼迎兩岸更密切交流曙光

鄭麗文訪陸「時間點正確」 陸學者分析：秉持共同政治基礎 推動和平

相關新聞

鄭麗文脫口「日本帝國主義」害兩岸傷口難癒 梁文傑：置台灣於危險境地

國民黨主席鄭麗文8日前往中山陵發表演說，談及兩岸之間「被日本帝國主義的大刀所砍劈的傷口至今無法癒合」。陸委會副主委兼發言人梁文傑9日對此表示，鄭麗文把兩岸問題變成日本軍國主義留下來的問題，不僅在歷史分析上是錯誤的，也會置台灣於危險境地，抹煞台灣人民對於民主自由的努力。

鄭麗文赴陸…他嘆民進黨「交流等於賣台」 揭三道無形枷鎖讓公務員淪犧牲品

國民黨主席鄭麗文率眾前往中國大陸參訪，言行舉止受到國人高度關注，今日一名基層公務員在網路社群投書抱怨說，當前執政黨的政策與社會輿論將「交流」與「賣台」劃上等號，基層公務員在這種敵對氛圍體制內最直接的受害者，禁止赴陸旅遊、「防賊式」監控新制及抹紅文化產生寒蟬效應，這三道無形枷鎖讓公務員成政治角力的犧牲品。

鄭麗文訪陸提「中華民國」 陸委會：中山陵是「中華民國特別保護區」

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，8日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，並在公開談話時提及「中華民國」。陸委會副主委梁文傑9日稱，中山陵是中共唯一可以讓國民黨講中華民國的「特別保護區」，離開中山陵後，中共不會再給講。他還說，鄭麗文要利用與中共總書記習近平見面的時機，當面提出這些訴求才算「勇敢」。

期待鄭習會 翁曉玲：相信鄭麗文會傳達多數台灣人不希望與陸為敵

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，明日將公開會晤中共總書記習近平。國民黨立委翁曉玲今日直言「期待」，相信鄭麗文一定會傳達台灣社會多數人的心聲，基本上不希望與大陸為敵。

鄭習會有望明天登場 陸委會喊話鄭麗文：應大開大闔、正面對決

國民黨主席鄭麗文正率團訪問大陸，今天下午已搭機轉往北京，預料10日將會見中共總書記習近平。陸委會副主委梁文傑9日再次呼籲鄭麗文，利用與習近平會面的時機，明確提出正視中華民國存在的事實、立刻停止軍機艦擾台等三項訴求，「作為一個政黨的領導人，妳就是大開大闔、正面對決，希望鄭主席明天跟習近平碰面的時候，能夠直接坦率地提出台灣人民的訴求。」

鄭麗文與台商餐敘 陸台企聯：盼國共加強對話造福兩岸

國民黨主席鄭麗文今午在上海東郊賓館與大陸台企聯餐敘，現場近300名台商與會。台企聯會長李政宏表示，當前國際局勢動盪不安，台海形勢嚴峻複雜，廣大台商無不憂心忡忡。大家都熱切期盼鄭麗文藉難得的兩黨高層交流契機，國共兩黨能進一步加強對話、凝聚更多共識與互信，造福兩岸同胞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。