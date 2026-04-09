鄭麗文赴陸…他嘆民進黨「交流等於賣台」 揭三道無形枷鎖讓公務員淪犧牲品

國民黨主席鄭麗文率眾前往中國大陸參訪，言行舉止受到國人高度關注，今日一名基層公務員在網路社群投書抱怨說，當前執政黨的政策與社會輿論將「交流」與「賣台」劃上等號，基層公務員在這種敵對氛圍體制內最直接的受害者，禁止赴陸旅遊、「防賊式」監控新制及抹紅文化產生寒蟬效應，這三道無形枷鎖讓公務員成政治角力的犧牲品。

一名基層公務人員近期看到國民黨黨主席鄭麗文赴陸訪問，在網路上遭到很多謾罵，因而在Threads投書反映基層同仁在現行兩岸政策氛圍下面臨的困境。

投書內容提及台灣公務員正遭遇三道無形枷鎖，分別是變相禁足的行政暴力、「防賊式」的監控新制及抹紅文化帶來的寒蟬效應。

這名公務員說，雖然現行法規沒有明文禁止公務員赴陸旅遊，但實務上他們卻面臨長官濫用行政裁量權的困局。以他為例，機關長官為避嫌或怕被貼標籤，經常以「考量人身安全」、「多一事不如少一事」為由，不允許他們去對岸旅遊，甚至拿考績暗示威脅，「我們只是想看看山水，為什麼在長官眼裡都成了政治不正確的冒險？ 」真的非常讓人窒息。

其次，今年7月即將實施的公務員赴陸港澳通報新制，規定更加嚴苛，不僅行前要經許可，返台後更要提交詳細行程報告、交代接觸對象，「我們並非涉密人員，卻被當成潛在嫌疑人在防範。我們引以為傲的民主自由，為什麼會允許這種高度的人身自由限縮？ 」

公務員抱怨，公眾人物僅因訪問交流就被大肆謾罵，這種抹紅文化會產生噤若寒蟬。因為如果連正常交流都要被群起攻之，那基層公務員在私人生活中的交流更是禁忌，身處多元社會，為什麼連選擇旅遊的自由都必須活在政治正確的恐懼之下？

公務員強調，兩岸交流對於台灣是好事，但是當前執政黨的政策與社會輿論，似乎正在將交流與賣台劃上等號，他們連去對岸旅遊這種基本權利都被嚴控。身為國民，他們不希望兩岸只剩下對抗與猜忌，身為基層人員，也不希望成為政治角力的犧牲品，「我們引以為傲的民主，應該真正建立在自由與理解之上」。