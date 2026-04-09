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在中山陵種下和平的種子 沈政男：鄭麗文讓兩岸論述「換了一種語言」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨主席鄭麗文率團赴陸交流，昨天到南京中山陵謁陵並致詞。中新社
國民黨主席鄭麗文率團赴陸交流，昨天到南京中山陵謁陵並致詞。中新社

國民黨主席鄭麗文率團赴陸交流，昨天到南京中山陵謁陵並致詞，除以「中華民國115年」紀年，更強調國民黨有責任為兩岸種下「和平的種子」、結束敵對狀態。醫師沈政男直言鄭的兩岸論述全面周延且具歷史縱深，其表現比民進黨政治人物「更像台灣領導人」。

沈政男指出，鄭麗文此行第二天於中山陵向孫中山致敬並發表談話，整體講稿從晚清以降歷史脈絡出發，串聯帝國主義、日本侵略與國共內戰，進一步說明兩岸分裂的歷史背景。他認為，相關論述跳脫近二十年台灣社會主流觀點，呈現不同於以往的兩岸史觀。

他並提到，鄭麗文在致詞中主動提及二二八事件與白色恐怖，並將其置於國共內戰架構下解讀，此舉「不容易」，顯示鄭麗文嘗試以更全面角度重新詮釋歷史，建立連貫的兩岸敘事。

針對九二共識爭議，沈政男批評蔡英文政府自2019年起將九二共識與一國兩制劃上等號，導致社會觀感轉變。他認為，相關說法並非原始意涵，並質疑部分民調設計帶有引導性，影響結果。

對於當前兩岸政策，沈政男指出，賴清德政府強調「對等尊嚴」作為交流前提，但未見具體推進作為，導致兩岸關係持續僵持；相較之下，鄭麗文主動訪陸，已踏出交流第一步。

此外，他也質疑政府以軍購作為主要安全策略，認為民調顯示多數民眾傾向透過恢復談判與交流降低衝突風險，而非單純依賴軍事手段。

沈政男最後表示，鄭麗文在致詞中以「種下和平種子」作為隱喻，呼籲兩岸朝和平發展，論述方式自然且具象徵性，有助於重新建構國民黨在兩岸議題上的論述基礎。

國民黨主席鄭麗文拜謁中山陵，發表談話時數度哽咽。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文拜謁中山陵，發表談話時數度哽咽。聯合報系資料照

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