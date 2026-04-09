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鄭麗文參觀中國商飛 董事長：希望C919飛到台灣

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／上海即時報導
國民黨主席鄭麗文（右）9日上午在中國商飛參訪，中共中台辦主任宋濤（右二）陪同。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文（右）9日上午在中國商飛參訪，中共中台辦主任宋濤（右二）陪同。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文9日上午在參觀完上海洋山港後，來到中國商飛公司，這是大陸央企，所生產的大陸國產飛機一直深受關注，商飛董事長更表示希望未來C919能飛到台灣。

鄭麗文抵達商飛上海設計研究院時，由中共中台辦主任宋濤等涉台系統官員陪同參觀，在場協助講解的還有中國商飛董事長賀東風、副董事長兼總經理沈波等人。

國民黨訪團一行依次參觀C909、C191、C929飛機展示品（樣機），體驗3款飛機內的座艙布局與舒適度，鄭麗文則至駕駛艙體驗，介紹人員還特別強調，該駕駛艙中共總書記習近平前來視察時也坐過。

值得一提的是，大陸C919飛機的供應鏈裡也有台廠，據介紹，這間企業是榮剛材料科技，主要生產特種鋼材。而現場宋濤與國民黨高層也有不少互動，國民黨副主席李乾龍詢問這是C919嗎？宋濤說「919我還沒有坐過」。宋濤也和李乾龍等國民黨高層閒聊，提到廈門航空有不少台灣人。鄭麗文從駕駛艙步出時，有台灣記者詢問是否想看實機，她則回應「應該會搭到吧」。

賀東風現場也提到，希望C919能飛到台灣。他也致贈飛機模型給鄭麗文，並與鄭麗文、宋濤合影。

據官網介紹，中國商飛於2008年5月11日成立，總部設在上海。由大陸國務院國資委、上海國盛（集團）有限公司、中國航空工業集團、中國鋁業集團、中國寶武鋼鐵集團、中國中化股份有限公司共同出資組建，2018年底新增股東單位中國建材集團、中國電子科技集團、中國國新控股有限責任公司。

中國商飛主要從事民用飛機及相關產品的科研、生產、試驗試飛，從事民用飛機銷售及服務、租賃和運營等業務。該公司是實施大陸大型飛機重大專項中大型客機項目的主體，也是統籌幹線飛機和支線飛機發展、實現大陸民用飛機產業化的主要載體。另在美國洛杉磯、法國巴黎、新加坡分別設有辦事處。

國民黨主席鄭麗文（左）9日上午在中國商飛參訪後，接受商飛董事長賀東風致贈模型。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文（左）9日上午在中國商飛參訪後，接受商飛董事長賀東風致贈模型。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文9日上午在中國商飛參訪。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文9日上午在中國商飛參訪。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文（中）9日上午在中國商飛參訪後，率團員與中台辦、商飛相關人員合影。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文（中）9日上午在中國商飛參訪後，率團員與中台辦、商飛相關人員合影。（記者廖士鋒／攝影）

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