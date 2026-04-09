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綠「杯葛」蔣萬安施政報告50分鐘 轟不敢回應「鄭麗文訪陸」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，國民黨主席鄭麗文訪陸成綠營杯葛焦點。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，國民黨主席鄭麗文訪陸成綠營杯葛焦點。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，國民黨主席鄭麗文訪陸成綠營杯葛焦點。民進黨議員批評蔣萬安對鄭麗文赴陸「不敢回應」、「閃避」、「躺平」；藍營議員挺蔣萬安，反嗆全世界只有台灣民進黨政府不和大陸交流。程序發言約50分鐘，蔣萬安才上台做施政報告。

蔣萬安施政報告前，民進黨議員以權宜問題群起發言，進行程序「杯葛」，全體議員手持「蔣萬安別躺平」「光撒幣無解方、脫北潮無法擋」，走向發言台。

國民黨議員吳世正發言力挺蔣萬安，針對脫北潮，認為民進黨執政，打房卻愈打愈高，北市府才提出各種對策，施政滿意度達7成，可見蔣萬安做得很好，民進黨不要誤導。

另外，針對鄭麗文赴陸，吳世正說，被民進黨說成十惡不赦、大逆不道，但全世界連美國總統川普都想去大陸會談交流，交流總比交戰好，做不到和大陸交流的，只有台灣的民進黨政府，和平就是要交流，連賴清德自己都說過要 請習近平喝珍奶。

民進黨議員簡舒培說，北市的民調，蔣萬安施政滿意度6成9，這數字不真實，因為台北市已經少掉一個大安區人口，「人民用腳投票」，蔣萬安的施政滿意度最高？沒有覺得怪怪的？為何人口會少這麼多，市府不應該美化數字、避重就輕，用民調來閃過北市脫北潮、缺公。

簡舒培也說，強化國防實力是共識，連新北市長侯友宜都敢講，但蔣萬安卻躺平，針對鄭麗文訪陸，民進黨不是不交流，民進黨樂意交流，但要在對等尊嚴下，但鄭麗文出訪，連媒體都要國台辦審核，哪有對等？而是以和平之名 、行躺平之實，且蔣萬安市長從4月4日出訪到至7日，都沒有行程，不敢回應媒體。

鄭麗文 鄭習會

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