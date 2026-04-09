鄭麗文台企聯午宴…台商：發言講到心坎 重燃希望

國民黨主席鄭麗文9日與台商在上海東郊賓館進行會面，現場聚集來自大陸全國各地的台商近300人，與會台商表示鄭麗文的發言深觸他們的心，且在以和平為主軸下，讓他們對未來充滿希望。

據在場台商描述，鄭麗文因為前面行程稍有延誤，導致時程較趕，落座進行發言後，並未有更多時間與台商做更進一步交流，不過，鄭麗文仍然向30桌台商一桌桌敬酒，連飯都來不及吃。

上海市台商協會副監事長、高朋律師事務所合夥人蔡世明律師表示，鄭麗文在場時間較短較可惜，但鄭麗文演講的內容讓他驚艷，原本他預期鄭麗文發言就談一下創造和平，沒想到字句針對台商，且都能說他們心坎上，「太不容易」。

蔡世明進一步指，鄭麗文把台商十年間所反映的問題清楚陳述，一個是宏觀層面的十五五規劃，提到台商可以做哪方面的磨合跟銜接，代表鄭麗文有在做功課；在微觀層面上，鄭麗文提到他們長期反映的「五險一金」問題。所以這是一套宏觀、微觀兼具的發言，不是單純和平之旅，而是真正把心放在台商身上。

蔡世明說，鄭麗文最後發言讓他有感：2028年的時候一定重返執政，然後解決這些問題，「感覺好像講到我們心裡去了，因為這幾年台商在大陸所遇到的問題沒有人幫忙解決，台灣方面不但不解決，有時候還給穿小鞋、扣紅帽，大家覺得很悶，你知道嗎？」

全國台企聯常務副監事長、淮安市台協會長孫佳鈞認為，鄭麗文赴陸是非常重要的交流，在人員經常來往，對兩岸隔閡誤解、可能的軍事衝突都能起到緩解作用。他表示，最振奮人心是在結束前，鄭麗文提及，只要國民黨執政，肯定會把台商現在面臨的問題有效解決，包括兩岸交通問題、人員往來或機場開放，這都是台商急迫希望解決的。他描述，鄭麗文這番語落，很多台商熱烈鼓掌，因為覺得燃起希望。

北京台協副會長、美亞生物科技集團董事長吳宜蓁描述，感受到台商對鄭主席的熱情，特別鄭主席提到之後會愈來愈好，讓台商、企業家在大陸會愈來愈好過，現場全部掌聲不斷。她說，因為國民黨之前比較冷靜，「現在好像有一個家長出現，大家就很興奮，台灣企業家到大陸奮鬥，等於後面有個人給我們撐腰、加油，我們看到希望了！」

而鄭麗文在演講中提到大健康產業，台灣具備優勢，吳宜蓁說，也對他們產業打強心針、吃定心丸，大陸市場這麼大，台灣技術這麼好，我們醞釀這麼多技術，可以在大陸好好發揮。