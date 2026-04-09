快訊

是你嗎？普發現金1萬元4月30日截止 國庫署：估近40萬人尚未領取

剛領國際大獎…曾任公視TaiwanPlus組長淪「攝狼」 偷拍6男私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文台企聯午宴…台商：發言講到心坎 重燃希望

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
國民黨主席鄭麗文今中午到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴。現場席開30桌，座無虛席。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今中午到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴。現場席開30桌，座無虛席。記者鄭媁／攝影

國民黨主席鄭麗文9日與台商上海東郊賓館進行會面，現場聚集來自大陸全國各地的台商近300人，與會台商表示鄭麗文的發言深觸他們的心，且在以和平為主軸下，讓他們對未來充滿希望。

據在場台商描述，鄭麗文因為前面行程稍有延誤，導致時程較趕，落座進行發言後，並未有更多時間與台商做更進一步交流，不過，鄭麗文仍然向30桌台商一桌桌敬酒，連飯都來不及吃。

上海市台商協會副監事長、高朋律師事務所合夥人蔡世明律師表示，鄭麗文在場時間較短較可惜，但鄭麗文演講的內容讓他驚艷，原本他預期鄭麗文發言就談一下創造和平，沒想到字句針對台商，且都能說他們心坎上，「太不容易」。

蔡世明進一步指，鄭麗文把台商十年間所反映的問題清楚陳述，一個是宏觀層面的十五五規劃，提到台商可以做哪方面的磨合跟銜接，代表鄭麗文有在做功課；在微觀層面上，鄭麗文提到他們長期反映的「五險一金」問題。所以這是一套宏觀、微觀兼具的發言，不是單純和平之旅，而是真正把心放在台商身上。

蔡世明說，鄭麗文最後發言讓他有感：2028年的時候一定重返執政，然後解決這些問題，「感覺好像講到我們心裡去了，因為這幾年台商在大陸所遇到的問題沒有人幫忙解決，台灣方面不但不解決，有時候還給穿小鞋、扣紅帽，大家覺得很悶，你知道嗎？」

全國台企聯常務副監事長、淮安市台協會長孫佳鈞認為，鄭麗文赴陸是非常重要的交流，在人員經常來往，對兩岸隔閡誤解、可能的軍事衝突都能起到緩解作用。他表示，最振奮人心是在結束前，鄭麗文提及，只要國民黨執政，肯定會把台商現在面臨的問題有效解決，包括兩岸交通問題、人員往來或機場開放，這都是台商急迫希望解決的。他描述，鄭麗文這番語落，很多台商熱烈鼓掌，因為覺得燃起希望。

北京台協副會長、美亞生物科技集團董事長吳宜蓁描述，感受到台商對鄭主席的熱情，特別鄭主席提到之後會愈來愈好，讓台商、企業家在大陸會愈來愈好過，現場全部掌聲不斷。她說，因為國民黨之前比較冷靜，「現在好像有一個家長出現，大家就很興奮，台灣企業家到大陸奮鬥，等於後面有個人給我們撐腰、加油，我們看到希望了！」

而鄭麗文在演講中提到大健康產業，台灣具備優勢，吳宜蓁說，也對他們產業打強心針、吃定心丸，大陸市場這麼大，台灣技術這麼好，我們醞釀這麼多技術，可以在大陸好好發揮。

鄭麗文 鄭習會 台商 國民黨 上海

延伸閱讀

鄭麗文上海會台商 喊台灣要興旺需要兩岸和平

期待明鄭習會 陸台企聯會長李政宏：盼迎兩岸更密切交流曙光

鄭習會將登場...鄭麗文：若與習近平談和平 證明非一廂情願

鄭麗文：這代人要成為年輕人後盾 在和平環境實現夢想

相關新聞

這些年委屈了！鄭麗文台企聯午宴喊：2028迎國民黨執政新時代

國民黨主席鄭麗文今中午到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴。她在致詞時表示，長期深耕大陸市場的所有台商，是國民黨最關注重視的。這些年她知道台商委屈了，但相信在國民黨2028年重返執政時，就可以讓委屈全部結束，迎來全新的時代。

期待明鄭習會 陸台企聯會長李政宏：盼迎兩岸更密切交流曙光

國共兩黨領導人會晤鄭習會即將於10日上午舉行，9日中午國民黨主席鄭麗文在上海參加大陸全國台企聯午宴，現場300人聲勢浩大。台企聯會長李政宏受訪時說，期待鄭習會「能夠為我們帶來一些繼續交流交往、更密切交流的曙光，也能夠破除民進黨政府對兩岸交流所設置的障礙」。

鄭麗文參觀中國商飛 董事長：希望C919飛到台灣

國民黨主席鄭麗文9日上午在參觀完上海洋山港後，來到中國商飛公司，這是大陸央企，所生產的大陸國產飛機一直深受關注，商飛董事長更表示希望未來C919能飛到台灣。

綠「杯葛」蔣萬安施政報告50分鐘 轟不敢回應「鄭麗文訪陸」

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，國民黨主席鄭麗文訪陸成綠營杯葛焦點。民進黨議員批評蔣萬安對鄭麗文赴陸「不敢回應」、「閃避」、「躺平」；藍營議員挺蔣萬安，反嗆全世界只有台灣民進黨政府不和大陸交流。程序發言約50分鐘，蔣萬安才上台做施政報告。

鄭麗文台企聯午宴…台商：發言講到心坎 重燃希望

國民黨主席鄭麗文9日與台商在上海東郊賓館進行會面，現場聚集來自大陸全國各地的台商近300人，與會台商表示鄭麗文的發言深觸他們的心，且在以和平為主軸下，讓他們對未來充滿希望。

鄭麗文提孫中山以台灣史連結兩岸 稱中山陵392階藏意義

暌違21年重回中山陵，國民黨主席鄭麗文哽咽落淚，既感傷兩岸因日本帝國主義砍劈留下的傷口未癒，更緣於她與孫中山之間的緣分，思及國父畢生革命未竟之志，對照當前兩岸局勢，感觸良多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。