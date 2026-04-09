期待明鄭習會 陸台企聯會長李政宏：盼迎兩岸更密切交流曙光

國共兩黨領導人會晤鄭習會即將於10日上午舉行，9日中午國民黨主席鄭麗文在上海參加大陸全國台企聯午宴，現場300人聲勢浩大。台企聯會長李政宏受訪時說，期待鄭習會「能夠為我們帶來一些繼續交流交往、更密切交流的曙光，也能夠破除民進黨政府對兩岸交流所設置的障礙」。

李政宏在席間離場到小型會客廳接受媒體採訪。他說，台商朋友對於鄭主席堅持九二共識、反對台獨立場非常讚賞，也非常關心台商朋友到這邊的發展。他向鄭麗文表示，台商朋友在這邊發展得特別好，受到各級政府照顧，特別是一系列的惠台政策；且十五五規劃裡為台商帶來更多商機，相信台商朋友還是堅定在此投資的信心、立足在這裡，緊緊抓住十五五規劃的機會開創事業。

對於鄭麗文此行期待，他說，因近10年沒有國民黨現任主席到大陸參訪，「我們都希望兩岸能夠多交流」，特別是2016年民進黨執政後推動抗中意識形態，導致兩岸交流受到很大阻礙，很多航點都沒有打開。

他說，其實兩岸經貿依存度非常高，只有兩岸和平、交流、優勢互補才能夠讓台胞更好。期待這次會面帶來曙光，也破除民進黨政府對兩岸交流設置的障礙。

李政宏還提及，國民黨雖然在野，但在立法院是多數，「希望他們能多提案促進兩岸交流，總歸交往總比交戰好，和平比對抗好。」

他形容，今日午宴各地台商參與意願非常高，現場將近300位，台商有270至280位，「大家都自動自發來跟鄭主席見面」，且都想去合影，非常熱情，但礙於時間，還是希望讓鄭主席多吃一點飯。總歸希望能夠破除兩岸交流阻礙，他強調，兩岸是同根同源的血脈兄弟，希望藉由兩黨遞出橄欖枝，為未來和平發展開創新道路。

至於剛剛鄭麗文致詞時說台商這幾年委屈了、希望2028重返執政時有台商叫好，李政宏強調，「這就是我們的心聲啊」，談及兩岸產業現況，他坦言，現在台灣的服務業不是太好，兩岸產業優勢互補，如台灣在精密製造，包括電子零配件、半導體有強大優勢，但中國大陸在AI的應用場景是全球獨步領先，「為什麼不能夠強強結合？這是我們非常非常重視的問題」，也期待國民黨這次訪問能打破堅冰，迎來兩岸更好的合作。

此外，深圳市台協會長許富賢、大陸全國台企聯副會長李泓蘭也對鄭麗文此行訪陸，乃至於鄭習會即將舉辦表示正面樂觀期待。就台商在大陸情況，許富賢稱，目前有出海的、也有回流的，這幾個月從東南亞回流到大陸的企業更多，因為前者缺石油，狀況更嚴峻，他也認為兩岸不可能開戰。