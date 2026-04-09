快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

期待明鄭習會 陸台企聯會長李政宏：盼迎兩岸更密切交流曙光

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／上海即時報導
大陸全國台企聯會長李政宏9日受訪時表達對鄭習會的期待。（記者廖士鋒／攝影）
大陸全國台企聯會長李政宏9日受訪時表達對鄭習會的期待。（記者廖士鋒／攝影）

國共兩黨領導人會晤鄭習會即將於10日上午舉行，9日中午國民黨主席鄭麗文在上海參加大陸全國台企聯午宴，現場300人聲勢浩大。台企聯會長李政宏受訪時說，期待鄭習會「能夠為我們帶來一些繼續交流交往、更密切交流的曙光，也能夠破除民進黨政府對兩岸交流所設置的障礙」。

李政宏在席間離場到小型會客廳接受媒體採訪。他說，台商朋友對於鄭主席堅持九二共識、反對台獨立場非常讚賞，也非常關心台商朋友到這邊的發展。他向鄭麗文表示，台商朋友在這邊發展得特別好，受到各級政府照顧，特別是一系列的惠台政策；且十五五規劃裡為台商帶來更多商機，相信台商朋友還是堅定在此投資的信心、立足在這裡，緊緊抓住十五五規劃的機會開創事業。

對於鄭麗文此行期待，他說，因近10年沒有國民黨現任主席到大陸參訪，「我們都希望兩岸能夠多交流」，特別是2016年民進黨執政後推動抗中意識形態，導致兩岸交流受到很大阻礙，很多航點都沒有打開。

他說，其實兩岸經貿依存度非常高，只有兩岸和平、交流、優勢互補才能夠讓台胞更好。期待這次會面帶來曙光，也破除民進黨政府對兩岸交流設置的障礙。

李政宏還提及，國民黨雖然在野，但在立法院是多數，「希望他們能多提案促進兩岸交流，總歸交往總比交戰好，和平比對抗好。」

他形容，今日午宴各地台商參與意願非常高，現場將近300位，台商有270至280位，「大家都自動自發來跟鄭主席見面」，且都想去合影，非常熱情，但礙於時間，還是希望讓鄭主席多吃一點飯。總歸希望能夠破除兩岸交流阻礙，他強調，兩岸是同根同源的血脈兄弟，希望藉由兩黨遞出橄欖枝，為未來和平發展開創新道路。

至於剛剛鄭麗文致詞時說台商這幾年委屈了、希望2028重返執政時有台商叫好，李政宏強調，「這就是我們的心聲啊」，談及兩岸產業現況，他坦言，現在台灣的服務業不是太好，兩岸產業優勢互補，如台灣在精密製造，包括電子零配件、半導體有強大優勢，但中國大陸在AI的應用場景是全球獨步領先，「為什麼不能夠強強結合？這是我們非常非常重視的問題」，也期待國民黨這次訪問能打破堅冰，迎來兩岸更好的合作。

此外，深圳市台協會長許富賢、大陸全國台企聯副會長李泓蘭也對鄭麗文此行訪陸，乃至於鄭習會即將舉辦表示正面樂觀期待。就台商在大陸情況，許富賢稱，目前有出海的、也有回流的，這幾個月從東南亞回流到大陸的企業更多，因為前者缺石油，狀況更嚴峻，他也認為兩岸不可能開戰。

鄭麗文 鄭習會 台商 兩岸 國民黨

延伸閱讀

這些年委屈了！鄭麗文台企聯午宴喊：2028迎國民黨執政新時代

鄭麗文會陳吉寧 「我們這代人要成年輕人後盾」

晤陳吉寧提他「曾來台參加婚禮」　鄭麗文：盼我們這一代人不要成為年輕人阻礙

鄭麗文率團訪陸 台商：期待多點和平議題

相關新聞

期待明鄭習會 陸台企聯會長李政宏：盼迎兩岸更密切交流曙光

國共兩黨領導人會晤鄭習會即將於10日上午舉行，9日中午國民黨主席鄭麗文在上海參加大陸全國台企聯午宴，現場300人聲勢浩大。台企聯會長李政宏受訪時說，期待鄭習會「能夠為我們帶來一些繼續交流交往、更密切交流的曙光，也能夠破除民進黨政府對兩岸交流所設置的障礙」。

這些年委屈了！鄭麗文台企聯午宴喊：2028迎國民黨執政新時代

國民黨主席鄭麗文今中午到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴。她在致詞時表示，長期深耕大陸市場的所有台商，是國民黨最關注重視的。這些年她知道台商委屈了，但相信在國民黨2028年重返執政時，就可以讓委屈全部結束，迎來全新的時代。

鄭麗文訪洋山港感觸深 天空飛的、 海裡游的不該是飛彈與軍艦

國民黨主席鄭麗文9日上午在上海市洋山港參訪，她提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，指出和平是有力量的，是最有力量的。只要給和平足夠的時間，一切都有可能。她並強調，兩岸在經濟、在人民的教育水準、在各項的水平上面，都在地球上名列前茅、數一數二。希望能夠攜手共同合作。鄭麗文也引魯迅詩句，喊話：一起走這條和平之路吧。

鄭麗文提孫中山以台灣史連結兩岸 稱中山陵392階藏意義

暌違21年重回中山陵，國民黨主席鄭麗文哽咽落淚，既感傷兩岸因日本帝國主義砍劈留下的傷口未癒，更緣於她與孫中山之間的緣分，思及國父畢生革命未竟之志，對照當前兩岸局勢，感觸良多。

批鄭麗文提中華民國遮遮掩掩 范雲：還用中共用語稱呼孫中山

國民黨主席鄭麗文訪陸，至南京拜謁孫中山並提及中華民國。民進黨立院黨團書記長范雲今天表示，雖然鄭麗文提到中華民國，但和過去訪中的國民黨主席們一樣遮遮掩掩，演講內容更呼應中共史觀，更用中共用語「革命的先行者」稱呼孫中山，很多國民黨人也不會認同。

民進黨批鄭麗文訪陸無對等尊嚴 介文汲：美國連過境都不給賴總統

國民黨主席鄭麗文訪陸，「鄭習會」即將登場，執政黨批毫無對等尊嚴。國際事務專家介文汲今早接受「千秋萬事」專訪表示，如果賴清德總統有機會到美國過境，敢跟美國人講「給我對等尊嚴」嗎？美國根本不理賴清德，到現在連過境都不給他過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。