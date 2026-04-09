鄭麗文上海會台商 喊台灣要興旺需要兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今天中午到上海會見台商。鄭麗文表示，要讓台灣興旺，前提就是需要兩岸的和平，國民黨主張兩岸的敵對狀態結束，用善意來代替對抗，用對話取代對立。

鄭麗文今天在到上海浦東東郊賓館與中國大陸台企聯餐敘，現場有近300名台商與會。鄭麗文表示，中國國民黨立足台灣，台商台胞來自台灣，都希望能夠讓台灣越來越興旺，而這個前提就是需要兩岸和平，因為唯有和平才能興台。

她說，國民黨無論是在野還是未來重返執政，都會全力推動兩岸在經濟、文化、社會的各個領域大交流、大合作。

鄭麗文表示，國民黨主張兩岸的敵對狀態要結束，要用善意來代替對抗，用對話取代對立，讓兩岸年輕人多互動、多交流、多交朋友，讓兩岸產業更深度對接。國民黨會持續努力，讓台商朋友有一個安心從事兩岸交流、台灣人民安居樂業、兩岸也可以和平發展的環境。

鄭麗文說，國民黨推動兩岸關係正常化、全面的和解，長期深耕大陸市場的台商是國民黨所關注、重視的。

她並說，「在過去這些年，大家委屈了，但是這個委屈，國民黨相信在2028年重返執政的時候，可以讓大家全部結束，迎來全新的時代」，中國國民黨是台商最堅實的後盾。

中國大陸全國台企聯會長李政宏接受媒體聯訪時表示，台商對於鄭麗文堅持「九二共識」，反對台獨的立場非常讚賞。有將近10年沒有國民黨現任主席來參訪，希望兩岸能夠多交流交往，特別是2016年民進黨執政後有意識地推動抗中與意識形態，導致兩岸交流受到阻礙，但是兩岸經貿依存高，只有兩岸和平與交流才能讓台商更好。

他表示，希望鄭習會能破除民進黨政府對兩岸交流設置的障礙，希望國民黨多促進兩岸交流交往。

鄭麗文今天上午前往參觀洋山港與中國商用飛機有限責任公司。在洋山港的時候，鄭麗文說，前海基會董事長辜振甫曾跟他的家人說，比達成「九二共識」更重要的是，一定要讓每次會談不會是最後一次，都保證會有下一次，而這下一次不是非由他來談不可。

她表示，辜振甫把和平從雲端拉到現實，成為每一天努力增加彼此的理解和善意，不斷累積互信的工作。

鄭麗文表示，兩岸在經濟、在人民的教育水準，在各項水平上面，都在地球上名列前茅，數一數二，「我希望我們能夠攜手共同合作」。出發前，台灣的親人朋友總笑著說等她帶禮物回去。衷心的希望，如果可能的話，「我帶給所有台灣親朋好友的禮物，就是和平」。

昨天鄭麗文一行人夜遊黃浦江是由中共中央台辦主任宋濤等中共官員陪同。