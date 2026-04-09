這些年委屈了！鄭麗文台企聯午宴喊：2028迎國民黨執政新時代

國民黨主席鄭麗文今中午到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴。她在致詞時表示，長期深耕大陸市場的所有台商，是國民黨最關注重視的。這些年她知道台商委屈了，但相信在國民黨2028年重返執政時，就可以讓委屈全部結束，迎來全新的時代。

鄭麗文致詞時指出，這兩天受到中共中央各級台辦、江蘇省、上海市非常細心、最高規格的接待。同時中共中央台辦、各級台辦、江蘇省書記信長星、上海書記陳吉寧，都表達對經濟崛起過程當中，台商扮演不可或缺、關鍵積極的角色，也對台商高度重視，希望在未來所有的發展機會裡，都能有台商的參與跟角色。

鄭麗文指出，上海是大陸經濟發展的火車頭，兩岸經貿的最前沿，更是在各項領域傲視全球的重要大都會。所以2026年將會是一個非常關鍵的年份。這一年也是大陸第十五個五年規畫的開局之年，更是全球政經格局將會發生結構性轉折，不管是地緣政治或者是科技創新、AI 新的紀元，都充滿機遇與挑戰。

鄭麗文說，過去20年、30年，台商在大陸的卓越成就固然有勤奮的智慧，但也深得兩個巨大的時代紅利。一個是上世紀90年代所啟動的全球化；第二是大陸改革開放初期的人口紅利。但是這兩個支撐台商過去成功的重大紅利，已經面對新的時局、不同的改變。大家正經歷一場劇烈的、往「逆全球化」的方向發展；另外大陸的經濟發展也日新月異、不斷突破，有了本質上的根本轉變。

鄭麗文說，從過去「高速成長」的階段，轉向「高品質發展」的階段。過去那種拚資源、拚消耗、拚勞力的粗放型增長模式已經成為過去，大陸也不斷在提倡新的發展理念。因此大家必須要面對新的時代，對於新的結構性的盈利模式的根本改變。必須要有新的戰略，要有新的前瞻思維。

首先，鄭麗文說，他們要精準地對接「新質生產力」，全面新的科技發展所帶來的更進一步的現代化。台商雖然還是有優勢，但優勢已經轉移。不再是單純的成本控制或產能規模，而是要重視「軟實力」、「整合力」、精細化管理的能力，以及前瞻的國際化視野。

所以，鄭麗文說，在「十五五」規畫裡，台商至少可以在三大領域具有不可替代的獨特優勢。第一，從過去的代工製造，要往「AI人工智慧製造」能級躍升。作為新質生產力的實踐者，這是台商的看家本領。在資通訊產業、精密機械、半導體周邊、自動化領域，我們有著深厚的底蘊跟完整的產業鏈經驗。大陸現在也在大力地推進「新型工業化」，實施「人工智慧+（AI Plus）」行動，這都為台企提供更廣闊的舞台。

所以未來，鄭麗文說，台商應該轉型成為大陸傳統製造業升級的「賦能者」角色、解決方案提供商的角色，將過去做大量標準化商品的能力，轉化為客製化、智能化、高端化的產品能力。在「專精特新」專業化、精細化、特色化、新穎化的道路上，來培育更多台資的「小巨人」企業。

其次，鄭麗文說，在氣候變遷的挑戰下，如何節能減碳，把握「雙碳戰略」，成為綠色低碳發展的重要產業引領者。大陸力爭2030年前要實現「碳達峰」，2060年前要實現「碳中和」，所謂的「雙碳戰略」目標是一個廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。所以，未來永續管理的理念、企業碳盤查、碳足跡的計算、節能減碳技術的全面應用、循環經濟的商業模式，台企應該都已有成熟的經驗。「牢牢把握住綠色低碳，也就把握了未來幾十年發展的重要通行證。」

第三，鄭麗文說，在服務業，台灣本就具有細膩、人性化、有溫度、重品質的服務基因。例如醫療以及大健康產業，台灣有非常好的優勢。大陸現在也在全面推行「健康中國」戰略，面對老齡化、高齡化社會，養老服務、康護醫療、生物醫藥都存在巨大的商機，如何跟人工智慧做最先進的結合，台灣具備有完善的健保體系經驗、精緻的長照服務模式以及高水平的臨床醫學，完全可以跟大陸的龐大市場需求來對接，發展出真正深入人心的銀髮經濟產業鏈。

她也提及精緻農業、鄉村振興。大陸全面在推進鄉村振興戰略，推動農業農村的現代化。因此，台商也可以把台灣的休閒農業、農產品深加工、地方創生的成功經驗帶入大陸，造福兩岸基層的農民，實現雙贏。從高階金融、品牌微創、參與連鎖到物業管理，希望把台灣「以人為本」的精緻服務理念帶出來，結合大陸市場數位化支付、物流的優勢，台資服務業在「十五五」期間，相信能迎來新的黃金發展期。

最後，鄭麗文指出，國民黨以及各位台商台胞都希望能讓台灣愈來愈興旺。這個前提就是需要推動兩岸的和平，因為唯有兩岸和平，才能興旺。國民黨無論是在現在或是未來重返執政，都會在我們的位置上面，全力地推動兩岸在經濟、文化、青年、社會各領域的大交流、大突破。

鄭麗文說，國民黨當然主張兩岸敵對的狀態一定要結束，必須要打破。用善意來代替對抗，用對話來取代衝突。讓兩岸年輕人多互動、多交流；讓兩岸產業更深度地對接。國民黨會持續努力，讓所有台胞、台商能有安心從事兩岸交流、台灣人民可以安居樂業、兩岸也可以和平發展的大環境。

鄭麗文說，對於長久以來大家所關心的問題，比如說增加航班航點，國民黨一直努力地在溝通推動，還有「五險一金」繳納、滯納金問題等，國民黨也都幫大家反映、協助安排員工返台參加活動、申請商務入境許可等所遇到的困難，都會關注並適時反應。

鄭麗文說，國民黨既然要推動兩岸關係的正常化、全面的和解跟合作，長期深耕大陸市場的所有台商，是國民黨最關注、最重視的。所有相關的問題在過去這些年，她知道大家委屈了，但這個委屈，相信在2028年國民黨重返執政時，就可以全部結束，迎來一個全新的時代。台商聞言也大聲鼓掌叫好。

「所以各位放心，很快地。」鄭麗文說，只要大家有信心共同努力，一定會充分反映台商面臨的種種挑戰、需要解決的困難跟問題，也讓大陸方面能更精準、更貼心、全面地照顧到台商的需求。國民黨永遠做台商最堅實的後盾。

國民黨主席鄭麗文今中午到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴，左為台企聯會長李政宏。記者鄭媁／攝影