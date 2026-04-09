鄭麗文訪洋山港感觸深 天空飛的、 海裡游的不該是飛彈與軍艦

國民黨主席鄭麗文9日上午在上海市洋山港參訪，她提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，指出和平是有力量的，是最有力量的。只要給和平足夠的時間，一切都有可能。她並強調，兩岸在經濟、在人民的教育水準、在各項的水平上面，都在地球上名列前茅、數一數二。希望能夠攜手共同合作。鄭麗文也引魯迅詩句，喊話：一起走這條和平之路吧。

另外，鄭麗文也感性比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」

洋山港是上海乃至於全中國大陸極為重要的大型深水港。其建設背景可追溯至國父孫中山先生《建國方略》中「實業計畫」裡面的「東方大港」。

鄭麗文參訪後發表談話指，雖然在上海停留的時間並不長，但是依舊透過上海訴說了太多太多的故事。昨天晚上回到旅館比較晚，包括下榻的飯店（瑞金賓館），曾經是我們總裁蔣中正先生跟夫人宋美齡小姐舉辦私人訂婚宴的地方；同樣一個地方，毛主席也曾下榻過。

她圍繞黃浦江與上海，指出在上海水道縱橫、海納百川、人文薈萃，長出來這麼一個繁花一般的大都會，萬紫千紅、千嬌百媚，真的令人目不暇給。然而，時間長河奔流不息。在同樣那個地方，1842年的鴉片戰爭，就在那裡是英國人攻進來的地方；1937年淞滬會戰，國民政府在那邊英勇抵抗，跟日軍整整打了三個月，死傷慘烈。後來在國共內戰犧牲了數百萬的性命之後，1949年又成了一個生離死別的港口。

她說，「許多我們非常熟悉的長輩，都是在那裡搭船離開，當時想必他們都最後一眼望向故土，想記下故鄉最後的模樣，果然他們很多人最後都來不及回來」。鄭嘆道，那些曾經活在歷史不幸的時刻裡、在他們倒下的時候只看到了烽火和斷垣殘壁的人們，他們會知道、又敢相信就在短短的幾十年之後，黃浦江岸竟然可以如此的璀璨耀眼嗎？

她強調，「所以和平是有力量的，是最有力量的。只要給和平足夠的時間，一切都有可能。」

她並說自己昨天想起了一次世界大戰非常有名的詩作《在法蘭德斯戰場》（In Flanders Fields）。「因為我自己曾經去過那個地方，當時是如此的寧靜安詳，法蘭德斯的戰場安詳得令人心碎。所以那首詩讓亡者說話，詩裡頭說道：「就在幾天前，我們跟你們一樣活著，一樣看著日升，看著日落，一樣愛人也被愛著；但現在我們卻躺在法蘭德斯這片田野上。所以活著的人們，如果你們背棄了我們這些死者，我們必不得安眠。」（If ye break faith with us who die, we shall not sleep.）

她重申，和平來得及給先人，也來得及給今天的人，並再度提到辜汪會談。曾經有人告訴自己，辜先生（辜振甫）跟他的家人說，比達到「九二共識」更重要的工作，是未來一定要讓每一次的和平、每一次的會談不會是最後一次，都要保證會有下一次的會談；而下一次不需要由辜先生本人來談不可，但希望和平的努力保證成為每一根和善意不斷累積互信的工作，才能促成和平。

鄭麗文說，自己深信如此，也為此而來。從現在開始走出一條和平之路。未來我相信自然會更厲害，比我更聰明、比我更優秀的人會加入。昨天在上海，我們也有路過曾經生活在多倫路一帶的魯迅先生故居。魯迅先生曾經說過：「其實世上本來沒有路，走的人多了，也便成了路」。

鄭麗文強調，「大先生說的這個話大家都聽過，所以現在就讓我們一起開始走這條路，走這條和平之路吧」。

她提到，兩岸在經濟、在人民的教育水準、在各項的水平上面，都在地球上名列前茅、數一數二。我希望我們能夠攜手共同合作。並透露，「出發之前，台灣非常多的朋友，包括媒體還有我的親朋好友，看到我都說：『此行你到大陸，會帶什麼禮物回來給我們？』麗文衷心希望，如果可能的話，我帶給所有台灣親朋好友的禮物就是『和平』。因為和平可以讓一切成為可能，可以讓大家所想發生的一切都能夠發生。」

她還指出，台灣的服務業、台灣的傳統製造業面臨非常嚴重的瓶頸，以及台商的未來發展，還有新的經濟升級轉型，如何跟科技結合、「海綿城市」等內容，包含李鴻源有參與上海相關工程。她表示，這也說明了兩岸和解、對話、交流、合作，在最不可能的地方都可能開出最美麗的花朵。「所以大家的想像力、創造力、專業、熱情是不可限量的，不要讓無謂的矛盾歧異限制了我們可能的腳步、可能的發展」。

最後她指，兩岸一定會擔負起在整個區域創造和平、維持穩定，讓所有的人們都可以追尋、實現夢想的美好地方。