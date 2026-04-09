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批鄭麗文提中華民國遮遮掩掩 范雲：還用中共用語稱呼孫中山

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文訪陸，至南京拜謁孫中山並提及中華民國。民進黨立院黨團書記長范雲今天表示，雖然鄭麗文提到中華民國，但和過去訪中的國民黨主席們一樣遮遮掩掩，演講內容更呼應中共史觀，更用中共用語「革命的先行者」稱呼孫中山，很多國民黨人也不會認同。

范雲指出，鄭麗文更把228事件、白色恐怖歸因於國共內鬥的陰影，台灣人也不會認同，這形同幫國民黨再次擦脂抹粉，把責任給共產黨承擔。

民進黨立委陳培瑜表示，今天下午的軍購協商，國民黨可能不會派人出席，甚至聽聞藍營可能要派一個人，但那個人會說他「不能代表國民黨」。如果是真的，就坐實了藍營要卡軍購、配合中國演出，就是要台灣人真的「躺平」。

陳培瑜呼籲，希望下午的協商，藍營可以出席，出席者說的話也能有代表性，表達他們支持提升國防能力的決心，而不是鄭麗文在跟中國交流，藍委們在台灣配合演出，做戲給中國看，台灣人真的看膩了這樣的爛戲。

鄭麗文 鄭習會

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