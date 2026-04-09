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民進黨批鄭麗文訪陸無對等尊嚴 介文汲：美國連過境都不給賴總統

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文訪陸，「鄭習會」即將登場，執政黨批毫無對等尊嚴。國際事務專家介文汲今早接受「千秋萬事」專訪表示，如果賴清德總統有機會到美國過境，敢跟美國人講「給我對等尊嚴」嗎？美國根本不理賴清德，到現在連過境都不給他過。圖／「千秋萬事」製作單位提供
國民黨主席鄭麗文訪陸，「鄭習會」即將登場，執政黨批毫無對等尊嚴。國際事務專家介文汲今早接受「千秋萬事」專訪表示，如果賴清德總統有機會到美國過境，敢跟美國人講「給我對等尊嚴」嗎？美國根本不理賴清德，到現在連過境都不給他過。圖／「千秋萬事」製作單位提供

國民黨主席鄭麗文訪陸，「鄭習會」即將登場，執政黨批毫無對等尊嚴。國際事務專家介文汲今早接受「千秋萬事」專訪表示，如果賴清德總統有機會到美國過境，敢跟美國人講「給我對等尊嚴」嗎？美國根本不理賴清德，到現在連過境都不給他過。

介文汲表示，不要只跟大陸要對等尊嚴，前總統蔡英文去美國過境有對等嗎？美國有給她尊嚴嗎？她敢在美國講中華民國嗎？如果賴清德有機會到美國過境，敢跟美國人講，「請你給我對等尊嚴、我要講中華民國」嗎？

鄭麗文至南京中山陵拜謁孫中山，陸委會質疑用「遮遮掩掩」的方式提中華民國。介文汲表示，這些矛盾都是自家人的矛盾，不要上綱成「我這個國家、你那個國家」。民進黨過去把中華民國講得一塌糊塗，需要的時候又搬出來當作擋箭牌，那麼民進黨為什麼還有台獨黨綱？台獨黨綱就是要推翻中華民國體制，是否敢修改憲法，如果這都不敢做，說中華民國只是虛情假義。

介文汲指出，兩岸若開戰，萬一賴清德率員逃亡，大批的美製武器可能落入中國大陸手中，所以美國已經停止賣給台灣先進武器，美國賣給台灣大部分是防空武器，給我方些比較過時的飛彈，可是其他的東西不會給，F-16買了60架才交機兩架，戰場是很現實的。

談到美伊停戰，介文汲分析，目前兩邊都打不下去，美國總統川普要趕快找台階下。可是以色列想要破壞這次談判，以色列抓到機會打伊朗，當然不想停，且是把美國拖下來一起打，這是千載難逢的機會。

介文汲認為，以色列做事情就是趕盡殺絕，而川普的哲學就是利益，他看到伊朗人拿海峽來收錢，發現有財路，腦袋就變了，「以後我跟你一起開公司來收錢，有錢大家一起賺。」

鄭麗文 鄭習會 兩岸 過境美國 賴總統

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