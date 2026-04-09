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鄭麗文訪中 義大利專家：中國運用國民黨操作資訊戰

中央社／ 羅馬8日專電

國民黨主席鄭麗文應邀訪中，精通兩岸關係的義大利學者李澳林分析，觀察此次訪問的組織與呈現模式，可推論是中國運用國民黨對台操作「資訊戰」，中國或可藉此獲得短期好處，但難以影響台灣政治生態或選舉。

鄭麗文7至12日率團訪問中國江蘇、上海與北京，義大利多家媒體報導此消息，李澳林（Aurelio Insisa）今天接受中央社專訪，從資訊戰角度解讀背後意義。

李澳林曾在香港任教10多年，並多次來台研究，目前擔任義大利國際事務機構（IAI）資深研究員。

李澳林表示，鄭麗文訪中對於當前兩岸關係是個非常重要發展，簡單來說，他認為這首先是「中國在資訊領域的勝利」，歐洲許多人不清楚台灣內政，常會忽略關鍵重點，亦即「鄭麗文訪中是如何被組織與呈現的，不管向台灣社會或國際觀眾呈現，鄭麗文訪問主軸都在呼應中國對台灣的安全論述。」

李澳林解釋，中方意在營造美國和美國總統川普政府才是導致台海緊張的根源，而國民黨領導階層所持論調與北京如出一轍，認為美國是台海安全問題製造者，總統賴清德和民進黨政府是同夥，藉此主張國民黨是最能保障台灣和平的政黨，不會破壞與北京的關係。

李澳林認為，民進黨連續勝選、執政多年，反而成為自身成功的受害者，因為選民通常很健忘，很多人已不記得國民黨執政時期，或當時太年輕還沒選舉權，所以現在國民黨的策略似乎是「想把時鐘調回前總統馬英九執政時期」。

不過李澳林分析，國民黨推動的兩岸交流政策或許是2010年主流聲音，但後來台灣人民並不滿意，所以2014年才會爆發太陽花運動，以及後來民進黨在2016年總統大選大勝。

李澳林另提醒，中國邀鄭麗文訪問是斬獲，可營造台灣內部分裂形象，但不能忽視一點，近10多年來，國民黨因初選機制，選出的領導階層通常是深藍，他們未反映整個國民黨政治光譜，因此常看到國民黨主席發表極親中立場，基層或其他要角卻未必，包括前國民黨主席洪秀柱許多作法也被認為「不具代表性」。

李澳林說，從這角度來看，中國可以用邀訪國民黨主席達成短期資訊戰勝利，但若想藉此掌控整個國民黨生態，或影響台灣2028年總統大選，效果是很有疑問的，2028大選前哨戰仍是今年底地方公職九合一選舉，也是民進黨與藍營調整路線的指標。

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