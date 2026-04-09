採訪側記／鄭麗文體驗美團外賣 「忘老公能點嗎」

國民黨主席鄭麗文昨天下午前往美團總部參觀，創辦人王興親自接待，並安排鄭麗文體驗無人機點餐外賣，她在點了珍珠奶茶後，導覽員表示，「不僅是食物，保養品或是彩妝品忘記帶也能點。」鄭麗文也打趣回應：「老公忘記帶呢？也能點嗎？」

鄭麗文訪團一行下午到濱江書苑出席「書香聚申城 閱享兩岸情」滬台青年文化交流活動，現場有兩岸各十名滬台青年與大陸作家馬伯庸、樊登參與座談。鄭麗文聆聽青年在大陸求學與創業心得，她表示，從少數幾位年輕朋友的經歷就知道，生命不但自己會找到出路，年輕的創意沒有人可以擋得住，如果兩岸可以更開放、自由，交流能更順暢、沒有任何的阻礙，她相信年輕人的創意可以找到志同道合的朋友，在舞台上發光發熱，不可限量。

鄭麗文在南京拜謁中山陵時，沿途吸引不少遊客圍觀，不時有人向鄭麗文打招呼：「主席好，南京市民歡迎您！」甚至高喊：「鄭麗文我愛妳！」鄭也面帶笑容揮手致意。現場也有人喊出「鄭麗文主席，二○二八年下架民進黨」，但因距離過近，遭維安人員帶離。結束中山陵行程後，鄭麗文的車隊特別繞行孫中山銅像一圈致意。

午宴於金陵飯店，據與會人士轉述，席間最具巧思的是一道創新甜點，將提拉米蘇製作成毛筆造型，並以糯米紙寫上「兩岸一家親」，別具象徵意涵。

晚間，鄭麗文在上海外灘黃浦江畔的「世界會客廳」與中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧會晤。會前的等待空檔，陳吉寧與在場台媒閒聊，展現平易近人一面，話題主要圍繞「賞花學」。

陳吉寧說，北京是春暖花開最好的時候，「你們坐過春天的火車嗎？八達嶺長城要一路坐進去，很美。」讓嚴肅的氣氛瞬間融化許多。

訪團昨天下午抵達上海後，鄭麗文在中共中央台辦主任宋濤陪同下，搭乘「上海之星」夜遊黃浦江，沿途欣賞上海代表性夜景，包括金融核心區陸家嘴及地標建築東方明珠塔。