鄭麗文會陳吉寧 「我們這代人要成年輕人後盾」

國民黨主席鄭麗文昨日晚間與中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧會晤，鄭麗文表示上海在兩岸關係上發揮很多關鍵作用，也強調年輕人追夢，「我希望我們這一代的人不要成為他們的阻礙，而能夠成為他們的後盾」。昨晚鄭麗文一行還與中共中台辦主任宋濤等人，乘船夜遊黃浦江。

與陳吉寧會晤時，鄭麗文指出，上海在兩岸的交流、兩岸關係上面，也發揮了很多關鍵作用，當年的「辜汪會談」（辜汪會晤）就是在上海。辜振甫希望除了「九二共識」之外，這個會談能夠一直持續下去，未來兩岸和平發展的努力不能中斷。而上海跟台北的「雙城論壇」也辦了十六屆，發揮了非常大的功能跟作用。

鄭麗文期盼透過這次訪問的機會，擴大深化上海跟台灣各項交流。她表示上海提供了台灣人很大的舞台與機會，「感謝上海市政府對台商的重視、服務跟照顧」。

她指出，看到許多年輕人追尋實現他們的夢想，「我希望我們這一代的人不要成為他們的阻礙，而能夠成為他們的後盾」，在和平的環境實現夢想。

鄭麗文還特別提到，陳吉寧曾為了年輕人的期待，而專程赴台灣參加婚禮，陳吉寧回應「那是很久以前了」，鄭麗文則說「這分心意還是非常特殊的」。

先行致詞的陳吉寧則指，兩岸同胞都是中國人，我們是血濃於水的一家人，他提及去年鄭麗文當選時，中共總書記習近平的祝賀，他還歷數在上海的台商、台胞、台生概況，強調上海秉持兩岸一家親理念，為他們給與各方面照顧。隨後鄭麗文也表示感謝。

鄭麗文昨日中午在南京與中共江蘇省委書記信長星會見，由於天氣預報會下雨，但意外放晴，在握手寒暄時，信長星特別跟鄭麗文說，您運氣很好。開場白時，鄭麗文也提到昆山台商，表示「台商在這邊也非常感謝你們的照顧」，也在這裡創下了非常多成功的產業。信長星則透露，鄭麗文是應習近平邀請而來，江蘇省委按照中央台辦的要求，做了精心安排。原本安排參訪多一些地方，可惜代表團在南京停留時間較短，「許多亮點只能留到下一次」。