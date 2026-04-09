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鄭習將談和平 鄭麗文：不是我一廂情願

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／上海報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸進入第三天，今天預計走訪洋山港、與台商座談，下午即飛往北京，會見中共中央政治局委員、北京市委書記尹力。外界矚目的「鄭習會」預料明天登場。鄭麗文先前表示，若與中共中央總書記習近平會面將談「和平」，她要證明給大家看，「這不是我一廂情願」。

據悉，昨晚有部分媒體收到了提交器材表的通知，這意味著鄭習會即將登場。

鄭麗文昨在中山陵發表談話時提到，國父孫中山一生愛好自然、重視生態、鼓勵植樹。她關注到，習近平也非常重視生態保育，每年都提倡要植樹；希望此行不只為兩岸的中國人，也為所有人類種下和平的種子。

此話也被解讀是為後續登場的「鄭習會」預留伏筆。

鄭麗文表示，她上任黨主席後，花很多時間見駐外人員、學者、媒體，深刻感受到他們對北京的害怕與敵意，但也非常害怕兩岸打仗，「若開戰比俄烏戰爭嚴重」，因此他們對鄭習會高度期待。鄭麗文有信心，北京會釋出重大的善意與誠意，加上最近國際局勢；她要向全世界證明，雙方都很有誠意和平地處理兩岸問題。

有報導指國民黨主席鄭麗文預計十日在北京會見中共總書記習近平，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨回應相關問題時未直接證實，但強調大陸高度重視鄭麗文主席率國民黨訪問團來訪，對訪問團在江蘇、上海、北京期間的各項行程，會妥善做好活動安排。她並重申兩岸同屬一個中國，兩岸事宜應由「家裡人」商量。兩岸同胞有充分智慧和能力解決問題。

國民黨主席鄭麗文昨日上午赴南京中山陵拜謁，她在公開談話中談及「中華民國」，國民黨發言人宣讀的祭文也以「民國」紀年開頭。

陸委會回應時批評，鄭麗文是用「遮遮掩掩」的方式提起中華民國，並稱陸媒根本不會報導這些說法，只能用來向國人做交代。

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