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鄭麗文拜謁中山陵提「中華民國」 盼種下和平的種子

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／南京報導
國民黨主席鄭麗文（圖）昨天上午前往南京中山陵拜謁，發表談話時數度哽咽，提及國父孫中山創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。 記者許君吉／攝影
國民黨主席鄭麗文（圖）昨天上午前往南京中山陵拜謁，發表談話時數度哽咽，提及國父孫中山創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。 記者許君吉／攝影

國民黨主席鄭麗文一行昨天上午前往南京中山陵拜謁，祭文以「民國」紀年開頭，公開談話時數度哽咽，提及國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。鄭麗文並指，時隔廿一年後再度來到中山陵，希望種下和平的種子，讓所有後代子孫都在大樹的庇蔭下，毫無顧忌追尋屬於自己的夢想。

鄭麗文一行昨天上午約九時卅分，在中共中台辦副主任潘賢掌陪同下，於中山陵拜謁。致祭時，由國民黨發言人江怡臻高聲念誦祭文，開頭即「維民國一百十五年四月八日」，其後也提及中山先生率領革命成功的勳業，提到「中華恢復，民國創立」，最後以「共創和平，寶島神州」，彰顯國民黨「先寶島、後神州」的優先次序。其後訪團獻花並默哀一分鐘。

在謁陵尾聲，鄭麗文於博愛廣場發表談話，言及孫中山之逝，數度哽咽乃至啜泣。她表示國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。

提甲午戰爭 兩岸傷口無法癒合

鄭麗文發表談話近二十分鐘，以一九二五年三月十二日中山先生逝世與紀念為主軸。她提到台灣人在日本人的箝制和打壓下，仍舊盛況空前地舉辦了各項追悼會，包含蔣渭水先生、張我軍先生都有發文表達哀悼。當時中國周邊國家乃至整個亞洲，莫不受到辛亥革命和三民主義的鼓舞。孫中山之所以躋身世界偉人之列，不只因為創立了亞洲第一個民主共和國中華民國；更因為他為了全世界有同等命運的弱小民族，一生奔走的堅持和信念，也成為「台灣民族解放的導師」。

鄭麗文引國父遺囑，談及中國實踐自由平等的過程，「絕不能像當年日本，只想著自己崛起之後，複製西方的帝國主義」。她還歷數國共內戰、二二八事變、國軍退守台灣、戒嚴等歷史，強調時至今日，兩岸之間仍舊因為一百三十年前的甲午戰爭，沿著台灣海峽，被日本帝國主義的大刀所砍劈出的傷口，至今無法癒合。但她也說，中國的災難，從來都不僅僅只是來自外部的帝國主義勢力，還有很多是源自內部的矛盾分歧所導致的自相殘殺；但真正受苦遭殃的，永遠是無辜的百姓、底層的人民。

談到兩岸關係，鄭麗文提到二○○五年隨時任國民黨主席連戰訪問大陸，「成為四九年之後第一個返回南京首都的國民黨主席」。她說，廿一年後再度來到中山陵，踏上了三九二階的台階，看到了象徵三民主義的三大平台、五權憲法的五小平台、三九二階，讓兩岸可以開始和解交流對話的九二共識，想到了當年總理（孫中山）遺訓的志業，兩岸還沒有癒合的傷口。

向總理報告 國民黨建設台澎金馬

鄭麗文說，她向本黨的總理報告，根據三民主義，中國國民黨成功地建設台澎金馬，成為民主、自由、法治、均富的美好社會；在大陸，我們也看到了大陸的進步和建設。最後她呼籲，共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平。

鄭麗文一行昨天中午會見江蘇省委書記信長星，下午返回上海，參訪陸企「美團」及濱江工業區，昨晚與中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧會見。今天上午預計參訪上海洋山港及商飛公司，中午與台商午宴之後，搭機飛往北京接續行程。

國民黨主席鄭麗文昨天上午前往南京中山陵拜謁，發表談話時數度哽咽，提及國父孫中山創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。 圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文昨天上午前往南京中山陵拜謁，發表談話時數度哽咽，提及國父孫中山創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。 圖／國民黨提供

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