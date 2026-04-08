鄭麗文夜遊黃浦江 國台辦主任宋濤等人親自作陪

國民黨主席鄭麗文訪陸之行備受矚目。訪團下午抵達上海後，鄭麗文在國台辦主任宋濤親自陪同下，搭乘「上海之星」夜遊黃浦江，沿途欣賞上海代表性夜景，包括金融核心區陸家嘴及地標建築東方明珠塔。

除宋濤外，中共上海市委常委、統戰部長陳通、國台辦聯絡局局長楊毅，以及上海市台辦主任金梅、國台辦發言人陳斌華等人也同行。

鄭麗文明早將參觀上海洋山港並發表致詞，再前往參觀商飛公司，中午出席全國台企聯演講暨餐敘，隨即在下午搭機前往北京。

鄭麗文訪團晚間會見中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧時強調，上海地位特殊，在兩岸交流上發揮許多關鍵作用，同時針對深化兩岸交流、照顧台商與支持青年發展，傳遞具體的期盼。

國民黨表示，兩岸和平發展的努力不能中斷，1998年的辜汪會晤就是在上海，此後，上海和台北的「雙城論壇」也舉辦了十六屆，發揮重大功能與作用；期盼透過這次訪問，擴大深化上海跟台灣之間的各項交流，同時也感謝上海市政府對台商的重視、服務跟照顧。

鄭麗文特別提及，副主席蕭旭岑曾透露，陳吉寧過去曾因台灣年輕人提出期待，專程到台灣一趟參加婚禮；這份難得的心意，希望能繼續為兩岸和平累積、擴大彼此的善意跟互信。鄭麗文期盼未來有更多機會來感受上海，也希望未來很快能夠邀請對方到台灣、到台北。