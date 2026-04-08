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分析鄭麗文訪陸成果不多 學者指「欠缺籌碼」：高規格接待恐是捧殺

中央社／ 台北8日電
今年是孫中山先生誕辰160周年。4月8日，中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團拜謁中山陵。這也是國民黨主席時隔10年後再次率團謁陵。 香港中通社
今年是孫中山先生誕辰160周年。4月8日，中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團拜謁中山陵。這也是國民黨主席時隔10年後再次率團謁陵。 香港中通社

中國國民黨主席鄭麗文訪中，學者分析她目前發表的談話，認為論述多與中共一致；學者還預期，由於鄭麗文幾乎沒有談判籌碼，此行可帶回的實質成果不多，頂多經貿惠台政策，中共降低軍事擾台的可能性不大。

中共總書記習近平邀鄭麗文7至12日率團訪問江蘇、上海北京。鄭麗文昨天抵達上海即轉往江蘇南京，並接受中共中央台辦主任宋濤晚宴款待，雙方先後致詞；今天上午鄭麗文赴南京中山陵拜謁國父孫中山，並發表公開談話。

對於鄭麗文目前談話內容的觀察，成功大學政治學系教授王宏仁接受中央社訪問時表示，鄭麗文在晚宴上的致詞，較值得關注的是「九二共識、反對台獨」，從前都是講「九二共識、一中各表」，因此「反對台獨」的意義就成為關鍵，若是反對台灣主權獨立，等於台灣是中國的一部分，邏輯上會變得沒有模糊空間。

其次，王宏仁指出，雖然鄭麗文謁陵時有提到「中華民國」，但他認為「這個版本是已經跟對岸溝通好的」，其內容與中國外交部的發言內容高度相似，如反對帝國主義、反對殖民主義。尤其鄭麗文關於國父孫中山的論述，主要配合中國過去一年「反法西斯戰爭勝利80週年」的敘事，多處與中共的論調「完全一樣」。

政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯接受中央社訪問時表示，他認為鄭麗文的談話內容與她擔任黨主席以來一直強調的內容差不多，應該是她自己準備的。這些內容一方面是她的政策論述，一方面也是透過這些話語對中共釋出善意，以讓對方更願意接受她的條件。

但曾偉峯也指出，這些談話內容「跟中共的話語是高度呼應或者共鳴」，可看出他們的談判立足點在同一條線上，中共才願意與她對談。至於提到「中華民國」，曾偉峯則認為，對中共而言，中華民國已被取代，有很多詮釋方法，應該不太介意。

對於此行成果，曾偉峯評估，鄭麗文手上籌碼不足，難以推動習近平做出減少軍事活動等承諾，預期僅能帶回「泛泛的成果」，如經貿、針對青年與企業等惠台政策。他說，中方目前對台政策傾向單方面主導，「讓她見習近平已經是一個很大的面子了」。

王宏仁則認為，鄭麗文此行主要目的，就是延續國民黨與對岸溝通的管道，她想回台「賣」的點，並非實質成果，而是國民黨或她本人，是台灣唯一可以跟對岸溝通的人選。

但鄭麗文這次訪問對於國民黨年底縣市長選舉的幫助，王宏仁認為「比較危險」，鄭麗文上任100多天左右馬上訪問對岸，尤其她沒有民選首長經驗，幾乎是在沒有談判籌碼、沒有累積政治能量的情況下與對岸談，也沒有具體要談的東西，只是要見面，在此情況下又配合中共論述，民眾恐怕會覺得她太「急統」。

曾偉峯也指出，對年底選舉影響可能偏向「負面」，若是無法達成實際成果，反而會被操作成「賣台」、「中共代理人」。即使有實質成果，也需要良好的宣傳手法，才能讓民眾買單。

王宏仁警告，對岸這次用高規格接待鄭麗文，恐是「捧殺」，意在向國際社會表達，台灣內部還是有支援兩岸和談的聲音、中國人解決中國事務的方式。

王宏仁評估，由於這次主軸是「和平之旅」，鄭習會可能公開談論到黨對黨的溝通、兩岸接下來的互信合作，也可能會發表兩岸和平共識。至於閉門可能談論的議題則包括國民黨在軍售所能扮演的角色、2028年總統選舉布局等。

鄭麗文 鄭習會 中共 上海 北京

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