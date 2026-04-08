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鄭麗文訪陸「時間點正確」 陸學者分析：秉持共同政治基礎 推動和平

中央社／ 上海8日電
今年是孫中山先生誕辰160周年。4月8日，中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團拜謁中山陵。這也是國民黨主席時隔10年後再次率團謁陵。 香港中通社
今年是孫中山先生誕辰160周年。4月8日，中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團拜謁中山陵。這也是國民黨主席時隔10年後再次率團謁陵。 香港中通社

中國國民黨主席鄭麗文率團赴陸訪問，今天上午在南京中山陵拜謁。中國大陸學者認為，希望在推進「九二共識、反台獨」共同政治基礎上，加強與國民黨的聯繫，兩岸和平發展前景可期。

鄭麗文正率團在陸訪問，今天上午在南京中山陵拜謁國父孫中山

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯8日對中央社表示，「九二共識」的核心要件為「兩岸同屬一中」、「推動兩岸和平統一」，從1949年到現在，兩岸問題始終是一個「國內政治紛爭」，仍待加以解決。

包承柯認為，兩岸政治紛爭是否需要馬上加以解決，這是另一件事情，可能需要更長的時間去處理，不過「推動統一」是最終目標。鄭麗文這次率團訪陸，國共出現一些積極方向，為兩岸和平、穩定帶來加分。

他說，只要兩岸秉持「九二共識、反台獨」共同政治基礎，兩岸關係即可發展，或說至少在國共兩黨交流形式上，可以為台灣民眾創造利多。希望在推進「九二共識、反台獨」共同政治基礎上，加強與國民黨的聯繫，兩岸和平發展前景可期。

包承柯提到，鄭麗文在中山陵公開談話中，談及馬關條約、台灣被日本殖民等歷史，也有講到二二八事件，其強調二二八事件對於台灣社會帶來的危害性，卻沒有多談日本殖民為台灣造成的傷害、危害，這和大陸的認識有些差異。

上海台灣研究所所長倪永杰對中央社表示，鄭麗文在這個時間點率團訪陸是正確的選擇，表達其對於和平的渴望、對於兩岸關係穩定發展的期待，能來也是因為有「九二共識、反台獨」等基礎，希望實現「中華民族偉大復興」。

他認為，鄭麗文率團訪陸的行動表明，在台海各方勢力中，國民黨可以做到兩岸交流，也向美國傳遞訊號─在台海議題上，國民黨可以是「穩定兩岸的力量」。

倪永杰指出，鄭麗文率團訪陸，當然是為兩岸解決台海分歧尋求一個方案，至於可以做到什麼程度，必須看國共兩黨的努力。在目前台海局勢緊張、風高浪急的情況下，這次訪問的意義在於，國民黨是一個穩定的力量、對話的力量，可以推動兩岸關係正向發展，不會讓兩岸關係走向懸崖邊。

今年是孫中山先生誕辰160周年。4月8日，中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團拜謁中山陵。這也是國民黨主席時隔10年後再次率團謁陵。 香港中通社
今年是孫中山先生誕辰160周年。4月8日，中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團拜謁中山陵。這也是國民黨主席時隔10年後再次率團謁陵。 香港中通社

鄭麗文 鄭習會 兩岸關係 九二共識 國民黨 大陸 孫中山

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