陸展現高端製造實力…鄭麗文明參訪C919製造商

國民黨鄭麗文9日參訪上海洋山港後，有消息稱，央企中國商飛也在參訪之列，這也是備受關注大陸國產大飛機C919的生產商，展現大陸高端製造的實力。

中國商飛總部位於上海，成立於2008年，是實施國家大型飛機重大專項中大型客機項目的主體，也是統籌幹線飛機和支線飛機發展、實現大陸民用飛機產業化的主要載體。中國商飛目前形成了覆蓋支線、幹線和寬體的「ABC」產品譜系（即C909、C919、C929）。

其中大陸國產大飛機C919備受關注，其目標在於打破波音和空客在單通道幹線飛機市場的雙頭壟斷。

C919定位單通道幹線客機，座級158-192座，航程4075-5555公里。是大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。C919於2022年取得型號合格證，2023年5月28日完成首次商業飛行。目前已交付中國東方航空、中國國際航空、中國南方航空等，累計訂單超過千架。

此前也有對於C919能否在兩岸航線執飛的討論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮2023年曾表示，大陸國產大飛機乘風起飛，是兩岸民眾共同的驕傲。她說：「我們充分感受到台灣同胞對國產大飛機上天的欣喜之情，以及對乘坐國產大飛機的熱切期盼。我們也相信，兩岸民眾一定可以在兩岸航線上享受C919執飛體驗。」

目前中國商飛正加速產能提升，計劃到2027年C919產能達到每年150架。且歐洲航空安全局（EASA）試飛員已完成C919驗證飛行，適航認證工作正在推進中。另一方面，他們也持續推進材料國產化，例如國產高性能碳纖維已在C919承力結構件上裝機；國產CJ-1000A發動機預計2027年取得適航證。

在商業飛行上，C919也逐步得到市場認可，據澎湃新聞2025年年初報導，到2031年，大陸三大航計劃分別引進100架國產大飛機。不過，據界面新聞引述行業人士統計，2025年全年商飛共新交付了約15架C919，其中包括東航4架、國航6架、南航5架，較2024年12架數量實現增長，但未達年初預期，在發動機等難點還未全面克服下，顯示產能仍是較大挑戰。

據悉，鄭麗文一行9日參訪洋山港、商飛等行程後，11點將與台商在東郊賓館會面，下午則轉往北京完成後續行程。