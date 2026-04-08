緩和嚴肅氣氛 上海市委書記陳吉寧晤鄭麗文前…與台媒閒話家常聊賞花

中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧，8日晚間與國民黨主席鄭麗文會晤，在會見前的等待空檔，陳吉寧與在場台媒閒聊，展現平易近人一面，話題主要圍繞「賞花學」。

陳吉寧在上海外灘黃浦江畔的「世界會客廳」與鄭麗文會晤。他提早到場等待時，與包含本報記者、中國時報記者在內的數位台灣媒體話絮，問得幾位記者來自台灣後，他問說經常來嗎？記者回應是駐點媒體，陳吉寧又問，駐在哪個城市？北京還是上海？記者回應有些報社北京、上海都有，有些在北京，也有記者說，我們是從北京下來的。

陳吉寧說，北京是春暖花開最好的時候，你們坐過春天的火車嗎？有記者回應坐過S2市郊線，陳吉寧又說，八達嶺長城要一路坐進去，到一個地兒下車，完了過兩天再往裡坐，因為它的花開是隨著季節的，山裡面逐漸變暖，花開，可以一直坐下去的，所以叫春天的火車，很美的。

陳吉寧又詢問記者，在北京、跑大陸幾年了？一位記者說自己2008年到大陸開始跑，陳吉寧說「那你太熟悉了」，也有記者說2023年開始。

在中共官方會見場合中，陳吉寧是少數願意在會見開始前，與在場台灣媒體閒話家常的高層官員，這也讓嚴肅的氣氛，瞬間融化許多。