鄭麗文9日將到訪 台灣政治人物必訪的「洋山港」…有何兩岸新意涵？

國民黨主席鄭麗文9日上午將參訪上海洋山港，過往台灣不論藍營還是綠營政治人物參訪上海時，洋山港多會列在行程中。外界關注，這次鄭麗文一行參觀洋山港，會給予如何的反應。

洋山深水港是上海國際航運中心的核心組成部分，也是世界頂級的集裝箱樞紐港。它是一座建在外海島嶼上的離岸式深水港，通過全長32.5公里的東海大橋與上海浦東新區相連。其原本建設是為瞭解決上海港長江口航道水深不足、無法滿足大型集裝箱船全天候進出的問題。它於2002年開工建設，2005年12月10日正式開港。

值得注意的是，洋山深水港在兩岸交流中擔當過重要角色，除是兩岸海上直航的起點之一。2008年12月15日上午10時30分，中海集團「新非洲」輪和中遠集團「遠河」輪由上海洋山深水港啟程，前往台灣高雄港，時任國民黨副主席蔣孝嚴專程赴上海見證歷史性時刻。

而每一年隨著台灣不同政治人物到訪，洋山港也在進化中。2025年洋山深水港集裝箱吞吐量達到2870.6萬標準箱，創歷史新高，佔上海港總吞吐量的52.2%。自開港以來，累計裝卸集裝箱已達3.3億標準箱。另外，自2022年起，洋山港已連續三年蟬聯全球集裝箱港口績效指數（CPPI）榜首，其高效運營模式持續領跑全球。

而今年發布十五五規劃草案中，明確要優化環渤海、長三角、粵港澳大灣區世界級港口群功能佈局，有序推進港口群整合和一體化發展，其中洋山港區小洋山北側被大陸官方點名建設，意味洋山港是十五五規劃的重點項目一。

回顧國民黨政治人物訪問洋山港的歷史，洋山港一期工程於2005年建成並啟用，國民黨榮譽主席連戰在2006年4月踏上了剛開啟用的洋山港。根據當時新華社報導，在孫中山先生撰寫的《建國方略》中，曾經提出要在上海一帶建設中國東方大港的計劃。連戰讚嘆洋山港的現代化建設：「沒想到中山先生90年前寫的這個試驗計劃，今天由各位化為現實。對此我非常欽佩！」

前總統馬英九2023年4月也到訪洋山港，當時他參訪的點位是洋山港四期自動化碼頭，也是全球單體規模最大的自動化碼頭。上海洋山港自動化碼頭利用自主研發的智能生產管理控制系統，無人駕駛的全自動導引車在港區內穿梭往來，搬運集裝箱。當時馬英九關注碼頭智慧化相關議題。

台北市長蔣萬安在2023年雙城論壇期間到訪上海，也到了洋山港，他當時表示對洋山港四期的全面智慧化印象深刻。他稱，台灣航運業在全世界也佔一席之地，其中陽明海運的前身可溯源到清朝時期在上海成立的輪船招商局。台北、上海兩座城市都在朝著創新、開放以及突破的方向進行一致性推動。