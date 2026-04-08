晤陳吉寧提他「曾來台參加婚禮」 鄭麗文：盼我們這一代人不要成為年輕人阻礙

國民黨主席鄭麗文8日晚間與中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧會晤，鄭麗文表示上海在兩岸關係上發揮很多關鍵作用，也強調年輕人追夢，「我希望我們這一代的人不要成為他們的阻礙，而能夠成為他們的後盾」。

此次會晤地點在上海的世界會客廳。鄭麗文指出，上海在兩岸的交流、兩岸的關係上面，也發揮了很多關鍵作用，包括當年的「辜汪會談」就是在上海。辜振甫先生希望除了「九二共識」之外，這個會談能夠一直持續下去，未來兩岸和平發展的努力不能中斷。另外上海跟台北的「雙城論壇」也辦了16屆，發揮了非常重大的功能跟作用。

她指出，今天重新來到上海，也希望繼續能夠為兩岸的和平累積，擴大彼此的善意跟互信。她說自己剛剛看到這麼多勇敢、多元、充滿創意的年輕人在上海，兩岸的年輕人在此追尋實現他們的夢想。「我希望我們這一代的人不要成為他們的阻礙，而能夠成為他們的後盾」，在和平的環境當中實現夢想。

鄭麗文還特別提到，陳吉寧曾經為了實現年輕人的夢想，而到台灣參加婚禮，陳吉寧回應「那是很久以前了」，鄭麗文強調「這份心意還是非常特殊的」。

先行致詞的陳吉寧則提到，兩岸同胞都是中國人，我們是血濃於水的一家人，「去年您當選國民黨主席，習近平總書記特別祝賀，強調希望兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上積極推進兩岸交流合作，維護台海和平穩定」，另外也還有支持統一、開創中華民族偉大復興等。

他也強調上海在兩岸交流、人員往來、台商聚集等重要性，他還在沒有看稿的情況下，歷數在上海的台商、台胞、台生，強調上海秉持兩岸一家親理念，為他們給與各方面照顧。隨後致詞的鄭麗文也有表示感謝。

值得注意的是，會見前陳吉寧還與在場台灣媒體閒聊，展現一定的親和力，而鄭麗文到場後，陳吉寧也向她介紹現場擺放的花朵。