鄭麗文上海參訪行程第一站 陸外賣平台巨頭美團是怎樣的公司？
國民黨主席鄭麗文8日上午結束謁中山陵行程、與江蘇省委書記信長星會面後，便開始上海的參訪行程，其第一站來到位於上海楊浦的美團總部，美團董事長王興也親自迎接。參訪美團或也展示當前大陸網路平台企業在AI與低空經濟的實力，而美團近年也是外賣大戰、搶攻AI本地服務的重要角色。
美團上海總部位於楊浦濱江地區，在鄭麗文一行人到訪前一小時，相關展廳正在進行演練布置，包括無人機外賣櫃進行演練，甚至王興本人也在鄭麗文抵達前進行預演。
在大陸，只要打開美團APP，就能實現大部分生活所需，服務內容涵蓋餐飲外賣、美團閃購（定位「30分鐘萬物到家」的即時零售服務，涵蓋生鮮、商超、3C數碼等多個品類）、到店業務（包括餐飲、酒店旅遊、門票度假等服務，旗下擁有「大眾點評」這一重要平台）、出行服務（涵蓋共享單車、共享電單車、打車等業務）。目前觸角也衍伸海外，擁有Keeta海外外賣平台，在香港、中東與巴西等地。
近期亮點業務在於發展無人機和無人車配送技術。截至2025年底，美團無人機已在大陸國內外開通70條航線，應用於餐飲外賣、醫療物資運送等場景。
不過，美團近年在外賣大戰中元氣大傷。據最新財報，美團全年實現營收人民幣3,649億元，年增8%，淨虧損達234億元，經營虧損170億元。反觀2024年，美團實現的淨利潤為358億元，短短一年時間，美團就從盈利跌入了巨虧。美團正面對市場份額被競爭對手持續擠壓，核心業務造血能力持續減弱，投入新業務持續失血等多重壓力。
面對AI浪潮，美團也正在把握機會。王興近日在財報電話會上明確表態稱，「AI革命中唯一合理的策略是進攻而非防守，美團將 AI 視為本地服務的戰略機遇，力爭成為未來本地生活需求的AI入口」。
據瑞銀此前發布「中國互聯網行業—即時零售月度報告：補貼持續常態化」，以騎手應用停留時長為核心代理指標測算，截至2026年2月，美團、阿里（蜂鳥/淘寶）、京東的市佔分別為67%、23%、10%。
近年來，國民黨高層赴陸多會參訪大陸企業，其中前總統馬英九行程具代表性，他在2023年赴陸交流時，參訪了湖南的三一重工、鐵建重工與重慶的賽力斯汽車，2024年在廣東參訪了大疆、騰訊與比亞迪，在陝西參訪隆基綠能、黑龍江參訪哈爾濱電氣，在2025年則參訪寧德時代。前述企業都是當前大陸重點領域企業，涵蓋電池、太陽能、電動車、重工業與網路企業。
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