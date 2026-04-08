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喊話江啟臣、柯志恩、徐欣瑩 范雲：支持一國兩制台灣方案嗎？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲表示，台灣最大的詐騙大師就在國民黨。圖／聯合報資料照片
民進黨立院黨團書記長范雲表示，台灣最大的詐騙大師就在國民黨。圖／聯合報資料照片

國民黨主席鄭麗文昨展開訪陸之旅，今率團回訪中國南京的中山陵，發表演說期間數度哽咽。民進黨立院黨團書記長范雲表示，台灣最大的詐騙大師就在國民黨，也合理懷疑，國民黨無限拖延的「強軍條例」與「國家總預算」，就是要換成鄭主席見習近平的門票？

范雲表示，鄭麗文說「我是中國人」，還說這「代表主流民意」，台灣最大的詐騙大師就在國民黨。根據政大選研中心1月的數據，認同自己是中國人的比例已經來到歷史新低2.5%，鄭主席可能是活在平行時空，竟然能把2.5%講成是台灣的「主流民意」。

范雲說，當國民黨的黨主席在宋濤面前說自己是中國人、自己支持實為一國兩制的九二共識時，「我想知道，默不吭聲的國民黨其他立委也認同嗎？ 特別是準備年底縣市首長大選的國民黨立委們——江啟臣、柯志恩與徐欣瑩等，你們也支持一國兩制台灣方案嗎？」

范雲說，合理懷疑，國民黨無限拖延的「強軍條例」與「國家總預算」，就是要換成鄭主席見習近平的門票？這些委員如果不認同，明天下午2時就應該出席強軍條例協商，也應盡速在本週五將總預算付委審查。

另外范雲指出，鄭麗文抵中第一天就說「九二共識歷久彌新」，鄭主席就是要接受ㄧ國兩制了？因為「九二共識」已經被習近平等同是「一國兩制」，鄭麗文訪中行程第一晚，中共台辦刻意選在鄭下榻的南京國賓館內「和平廳」設宴款待。談到兩岸關係，鄭麗文說這再次證明了「九二共識、反對台獨」的政治基礎仍舊「歷久彌新」。

范雲表示，鄭麗文所謂歷久彌新的九二共識，早已從國民黨1992年喊的「一中各表」，被中共片面替換成了「一國兩制」。2019年習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上，定調九二共識就是「ㄧ國兩制的台灣方案」，其內容早與1992年國民黨執政時宣稱的「一中各表」分道揚鑣。

范雲說，從不反對和平與交流，但真正的和平，必須建立在實力之上。當鄭主席與中國台辦在所謂「和平廳」內的紅酒笑飲、杯觥交流時，他們更要大聲告訴全世界，台灣人民不支持ㄧ國兩制，國共的黑箱對話無法決定台灣的未來。

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鄭麗文 鄭習會 范雲

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