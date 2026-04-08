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鄭麗文中山陵哽咽談和平 民進黨：共機擾台徹底打臉假象

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文今天赴南京中山陵拜謁時數度哽咽，指出要為所有人類種下和平的種子。民進黨發言人吳崢表示，事實一再證明，中共嘴巴說和平，對台軍事恫嚇卻從來沒有停過，台灣與中國之間更從來不是什麼家務事，真正懸而未決的家務事，是國民黨在立法院持續拖延軍購、卡住總預算，讓國家安全與民生施政一再空轉。

吳崢指出，鄭麗文與國民黨在出發前高喊和平、朝思暮想的「習鄭會」，會面還沒正式登場，共機侵擾、共艦破壞海底電纜就先來台灣周邊下馬威，甚至到昨天正式出發後，國防部仍偵獲共機、共艦以及公務傳在台海周邊活動，甚至逾越台海中線，徹底打臉在南京杯觥交錯、國共兩黨所要營造的和平假象。

吳峥說，台灣雖追求和平，但不會屈服於中國威嚇之下，國民黨如果真的求和平與民生，就更應該要求中國停止對台文攻武嚇，堅定捍衛台灣民主自由。

吳崢表示，近年國民黨一再被中共打臉，2022年蔣萬安在台北市長選舉前稱「共機共艦不擾台，才辦雙城論壇」，結果選後共機、共艦照樣擾台，雙城論壇照辦；2025年蔣萬安赴上海才剛說「台灣海峽不要有波濤呼嘯」，解放軍隨即宣布大規模環台軍演。

吳崢指出，鄭麗文與國民黨口高舉和平大旗，在中國官員面前，卻連要求中共停止文攻武嚇都不敢，由此可見，國民黨追求的和平只是屈服於威權。和平從來不是靠獨裁者施捨，而是要靠台灣自己的實力來守住，國民黨若真心希望兩岸穩定，台灣穩健向前，就不要再空喊和平，讓立法院趕快審議通過軍購與總預算。

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