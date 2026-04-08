批鄭麗文在台高舉捍衛中華民國 民進黨：中共官員面前一句不敢講

國民黨主席鄭麗文昨率團赴中國大陸訪問，預計本周與大陸國家主席習近平展開「鄭習會」。民進黨中國部今天表示，歷史與現實已經反覆證明，對威權「躺平」，換不來和平，如果國民黨仍以和平之旅之名，行削弱國防，這場旅程的終點，恐怕不是和平，而是一步步將中華民國台灣推向更大風險的催命符。

民進黨中國部指出，每一次國共互動，都標榜為歷史性和平之旅，但看到一再重演的是，中共對台軍事威嚇、外交打壓不減反增，加碼伴隨農漁產品經濟脅迫、紅利買辦結構、共諜滲透與認知作戰全面滲入。中共所謂的「和平」，從來只是對台施壓與統戰的延伸。

民進黨中國部表示，更諷刺的是，鄭麗文及國民黨訪中，面對中共官員完全不敢提中華民國，也不敢提台灣的民主與自由，在台灣高舉捍衛中華民國，但到中共官員面前卻一句都不敢講，這種選擇性發聲，就是在自我矮化、放棄主權。連中華民國都不敢講，談的是哪一種和平？能守護哪一個國家的未來？

民進黨中國部指出，有關和平，歷史早已給出警訊，歷史上中共對新疆、西藏的和平協議，最終被完全撕毀；國際上，張伯倫與希特勒的協議，更是證明對威權讓步只會換來更大的侵略。對獨裁者寄望和平，從來都是以自身安全為代價的錯誤判斷。

民進黨中國部表示，當鄭麗文汲汲營營於「習鄭會」，配合中共形塑政治敘事，結果就是在替中華人民共和國打造歷史性時刻，試圖讓中華民國在歷史中被邊緣化甚至是被徹底消音。