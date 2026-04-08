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鄭麗文率團訪陸 台商：期待多點和平議題

中央社／ 上海8日電

國民黨主席鄭麗文正率團在陸訪問，規劃明天在上海與台商座談。在陸台商表示，期待鄭麗文這趟訪問多些兩岸和平議題，兩岸多交流、多交往，彼此求同存異，交流總比交戰好。

中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏8日對中央社表示，很期待鄭麗文率團訪陸，也期待多一些兩岸和平議題。

他說，鄭麗文率團訪陸有表象意涵，最起碼在兩岸較為動盪的局勢下，促進兩岸交流，對於兩岸關係有好的幫助，「（兩岸）可以在九二共識的基礎上多交流、多交往，求同存異」。

李政宏表示，兩岸經貿、文化、體育等領域均可加強交流，建議國民黨可以用在野黨身分提出呼籲，兩岸應該多交流，交流總比交戰好。兩岸交流愈密切愈能降低彼此敵意，也能促進合作，可以談的議題會更多。

廈門市台商投資企業協會（廈門台協）會長韓螢煥對中央社指出，鄭麗文率團赴陸交流，可以緩和兩岸當前氣氛，對於兩岸之間未來發展總是好的。

韓螢煥認為，鄭麗文率團赴陸交流、關心台商，當地政府也會聽到相關建議，將有助於在陸台商活動，「我們這些台商樂觀其成（鄭麗文率團）到中國大陸來進行交流」。

鄭麗文 鄭習會

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