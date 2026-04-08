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影／鄭麗文謁中山陵遇加油打氣 陸民眾高喊「28年下架民進黨」
國民黨主席鄭麗文一行，8日上午於南京拜謁中山陵，沿途很多民眾與鄭麗文打招呼、打氣，說鄭主席加油、國民黨加油等，也有民眾高喊「鄭麗文主席28年下架民進黨」，疑因過於接近，馬上遭到現場維安人士架走。
鄭麗文在中山陵的行程，並沒有封陵，沿途很多民眾跟小朋友，有不少遊客高喊「歡迎您」、「鄭麗文加油」、「鄭主席加油」、「國民黨加油」、「兩岸一家親」等。在導覽員介紹雪松的由來時，鄭麗文也表示感動。
陪同鄭麗文謁陵的中共官員為中台辦副主任潘賢掌等官員，不過潘賢掌並未隨同國民黨訪團進入祭團拜謁。
整個國民黨訪問團謁陵過程，約莫七十分鐘，沿途周邊不少遊客都主動向鄭麗文打招呼，一些遊客是台灣口音、還有遊客是南京本地人，而鄭麗文也揮手致意。
過程中秩序都相當穩定，僅有一名操著大陸地區口音的民眾，趨身接近訪團、高喊「鄭麗文主席28年下架民進黨」，也許因為距離太近，該人士馬上遭到現場3名維安人士架走，而鄭麗文聽了上述喊話則並未回應，僅保持微笑。
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