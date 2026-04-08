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鄭麗文中山陵談話提及「中華民國」 陸委會：陸媒根本不會報導

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文8日上午在南京中山陵謁陵後發表公開談話。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文8日上午在南京中山陵謁陵後發表公開談話。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文8日上午赴南京中山陵拜謁國父孫中山，她在公開談話中談及「中華民國」，國民黨發言人宣讀的祭文也以「民國」紀年開頭。對此，陸委會形容，鄭麗文是用「遮遮掩掩」的方式提起中華民國，並稱陸媒根本不會報導這些說法，只能用來向國人做交代。

鄭麗文訪陸「和平之旅」第2天，8日上午前往中山陵拜謁國父孫中山。國民黨發言人宣讀的祭文以「維民國一百一十五年四月八日」開頭，當中提到「中華恢復，民國創立」。隨後，鄭麗文在博愛廣場發表公開談話時數度哽咽，並提到當年孫中山「創立了亞洲第一個民主共和國—中華民國」。

針對鄭麗文在中山陵的談話，陸委會8日透過書面表示，鄭麗文主席用遮遮掩掩的方式提起中華民國，和過去訪陸的國民黨主席作法雷同。大陸媒體根本不會報導這些說法，只能用來向國人做交代。

陸委會並指，中共把孫中山定位為「中國革命的先行者」，並自命為正統繼承人，完全未正視中華民國台灣存在迄今的事實，身為國民黨主席本該拒絕這種用語，但從當年的連戰到現在的鄭麗文主席，居然都遵行不悖，還刻意呼應中共的歷史敘事，與台灣人民的認知有別，令人遺憾。

鄭麗文 鄭習會

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