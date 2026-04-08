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影／鄭麗文訪陸…綠營看衰質疑 許淑華反擊更籲黨內：別怕被扣紅帽子

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投魚池投61線「金天巷」拓寬改善工程今舉行通車典禮，縣長許淑華出席剪綵。圖／民眾提供
南投魚池投61線「金天巷」拓寬改善工程今舉行通車典禮，縣長許淑華出席剪綵。圖／民眾提供

國民黨主席鄭麗文昨率團訪陸，預計會見中共總書記習近平，引發綠營質疑批評。南投縣長許淑華說，能和中共和緩交流，對國人有安定力量，甚至能為台灣經濟、觀光等帶來紅利，也籲黨內別因民進黨故意要扣紅帽子就害怕，而不敢正面論述。

南投魚池投61線「金天巷」拓寬改善工程今通車，縣長許淑華出席剪綵，針對媒體詢問鄭麗文訪陸，她指出，從去年開始，不管是俄烏戰爭，還有像現在伊朗跟美國的各種局勢，讓大眾對於整個國際上的動亂和戰爭，感到相當害怕。

許淑華表示，這幾年來台灣一直是被視為非常危險的戰爭區域，若能藉由國民黨跟中共透過比較和緩交流，扮演一個非常穩定的力量；從大方向看，帶有台灣不會引起戰爭，就國際上來看是非常重要的起點，對台灣民眾也有安定的力量。

至於民進黨不斷提醒，鄭主席訪陸會不會簽訂什麼合約或是講什麼話，真的是過度擔心，畢竟國民黨現在不是執政黨，沒權限能做任何一個政策上的擬定；此外綠營故意說鄭訪陸會對黨內候選人造成壓力，甚至對選舉造成影響，她不以為然。

她進一步表示，以南投縣來講，就是以觀光跟農業為主的，很多鄉親都很期待，就是說縣內農特產品能夠外銷，所以大陸這個市場是不能放棄的，同時也很期待有更多的觀光客，能夠來到南投縣，因此鄭主席訪陸和平交流是能帶來正面效益。

實際上就像在前總統馬英九時代，南投縣就受到與中國大陸交流後，非常大的一個紅利，日月潭就是因此而受惠。所以她覺得，凡事都是正面看待，那國民黨也不能夠因為民進黨打壓，或是故意要扣紅帽子就感到害怕，而不敢去正面論述。

許淑華強調，鄭主席是一個非常聰明的人，她當然知道各自的立場，應該站在什麼樣的角度講話，也很期待過兩天，她跟這個習總書記會面，會不會談出什麼樣的結果；就她個人立場，她期待鄭主席這次出訪，能為台灣帶來正面效果，同時為台灣經濟，包括各方面的觀光，帶來有更多的紅利。

鄭麗文 鄭習會

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