與江蘇省委書記信長星會面 鄭麗文：感謝照顧台商

國民黨主席鄭麗文8日拜謁中山陵後，中午與中共江蘇省委書記信長星會見，由於天氣預報本來會下雨，但意外放晴，在握手寒暄時，信長星特別跟鄭麗文說，您運氣很好，本來要下中雨（中等雨勢）。兩人開場白也聚焦在台商與兩岸關係。鄭麗文也提到昆山台商，向信長星表示「台商在這邊也非常感謝你們的照顧」，也在這裡創下了非常多成功的產業。

此次會見地點在金陵飯店的崑崙A廳。中共方面除了信長星，還有江蘇省委常委、南京市委書記周紅波；省委常委、省委秘書長儲永宏；省委常委胡廣杰；省委副秘書長、省委辦公廳主任尹衛東；省委台辦主任仲紅岩，一共至少四位屬於副部長級以上幹部。中共中央台辦聯絡局副局長凌子章也在座。

國民黨除鄭麗文，還有李乾龍、張榮恭、蕭旭岑三位副主席，以及李鴻源、李德維、蘇起、袁健生等人參加。

鄭麗文步入會場與信長星握手，兩人談到一路上是否順利以及天氣，信長星說，您運氣很好，今天本來是要下中雨。此外，李乾龍跟信長星表示自己每年都來，李鴻源也說自己來過台商活動，兩人閒聊了一陣子。國民黨方面介紹袁健生時，也提到他是駐美大使，至於蘇起則被介紹是九二共識創始者。連勝武還被信長星關切其父親連戰情況。

在開場白，信長星說了許多話。他透露，鄭麗文是應中共總書記習近平邀請而來，江蘇省委按照中央台辦的要求，做了精心安排。江蘇方面原本安排參訪多一些地方，可惜代表團在南京停留時間較短，「許多亮點只能留到下一次，留點念想也好，以後可以多來」。

他強調，兩岸要發展、要合作，符合兩岸關係發展的需要，也順應兩岸人民的共同願望。他還提到，自己到江蘇工作三年多，認識很多台商，江蘇的台商情況，多年來累積項目大概32,000多個，昆山1個縣級市，就有台資企業3,232家，前天才剛剛簽了一個項目，做人工智慧晶片投資101億。

鄭麗文說，21年了，這一次是她擔任國民黨黨主席第一次率團訪問大陸第一站，依舊來到南京，意義非凡。她讚譽江蘇是中華文明、文化裡頭最精彩、最精緻的典範。如果台蘇的青年能夠在這樣的基礎上面交流合作、有更多的文化發揮，未來的成就是不可限量的。

她也提到昆山，向信長星表示「台商在這邊也非常感謝你們的照顧」，也在這裡創下了非常多成功的產業。鄭麗文提及經濟與科技等部分，仍將會有很多交流合作的空間，也希望台灣也有很巨大的各個不同能量，這種正能量多多的交流、多多的合作，兩岸一定可以為人類社會做出更巨大的貢獻。

鄭麗文一行預計8日午後轉往上海，下午參訪美團等企業，傍晚與中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧會見，晚間將夜遊黃浦江。