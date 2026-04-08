鄭習會將登場 盧秀燕表態支持兩岸和平：對的事情要勇敢去做

國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸，外界傳出她10日將與中共總書記習近平會面，行政院長卓榮泰表示「若有不法，政府將災後重建，制定法律規範確保國安」。台中市長盧秀燕說，對的事情要勇敢去做，促進兩岸和平是對的事情，她支持鄭習會。

鄭習會預計10日上演，國民黨在臉書發布影片，主打「有和平才能躺平」。卓榮泰昨在立院備詢表示，不認為台灣現在有任何人可以接受躺平模式，若有明顯的不法行為，政府會災後重建，制定強而有力的法律規範。陸委會主委邱垂正也說，赴陸應嚴守法律，請鄭麗文堅定拒絕一中框架。

盧秀燕今天上午赴議會備詢前受訪，被問及怎麼看待鄭習會，她說「對的事情要勇敢去做」，促進兩岸和平就是對的事情，對於鄭習會要支持，也祝福鄭麗文能帶回豐碩具體的成果。

媒體也詢問盧這次將出席白沙屯媽祖起駕，盧秀燕回應，苗栗縣長鍾東錦上任後對白沙屯媽非常積極，今年鍾也有邀約，當時剛好苗栗遇到雨災，她詢問是否需要台中協助？鍾說會麻煩中央，有需要各縣市幫忙會再表示。盧強調，今年希望祈求國泰民安風調雨順，會再次前往。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，國民黨已定調鄭麗文赴陸是「躺平之旅」，大家不要以為此事和地方無關，若鄭回來後繼續擋預算、擋軍購，通勤族、租屋族、長輩和兒童福利，都會被卡住；鄭和習近平談了什麼、回來對國民黨立院黨團乃至盧秀燕交代了什麼，要負擔法律責任。