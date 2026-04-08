影／鄭麗文訪陸 莊瑞雄：兩岸未來不是共產黨與國民黨可以決定

國民黨主席鄭麗文展開6天5夜訪陸行程，鄭麗文昨晚重申九二共識歷久彌新，可維持兩岸和平，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天對此表示，接受九二共識等於接受對岸一國兩制，不要錯把統一進程當成和平選項。

莊瑞雄表示，鄭麗文覺得不走九二共識台海就會動盪，所以九二共識歷久彌新讓人看了很擔心，因為鄭麗文強調要擺脫悲情及掌握命運，卻錯把統一進程當成和平選項，其實習近平早在2019年強調兩岸關係是同屬一中，就是要謀求推動統一進程，2022年中國對台白皮書也否認一中各表。莊瑞雄批評鄭麗文毫無2300萬人當家作主的觀念，因為對岸持續畫設禁航區，不放棄武力犯台的威脅，兩岸未來不是中國共產黨與在野的中國國民黨可以決定。