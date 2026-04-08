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鄭麗文謁中山陵 「中華民國」等三大亮點深入解讀

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／南京即時報導
國民黨主席鄭麗文8日上午在中山陵謁陵，祭文開頭就提到今天是中華民國115年4月8日。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文8日上午在中山陵謁陵，祭文開頭就提到今天是中華民國115年4月8日。（記者廖士鋒／攝影）

中國國民黨主席鄭麗文8日上午在南京恭謁中山陵，她隨後發表談話，相關內容有三大亮點，除了談論日本殖民台灣時期的大陸打壓之外，還提到國號「中華民國」，並藉由「392階」，提及九二共識與兩岸交流等論述。

孫中山先生是中華民國主要創建者、也是中國國民黨總理，1925年病逝於北平（今北京），長眠之地由國民黨依其遺願決定在南京紫金山鑾建造。中山陵於1926年1月動工，主要建築於1929年春季建成，當年6月1日國民政府舉辦「奉安大典」，孫中山遺體正式入葬，全部工程至1931年完成。

此次謁陵後，鄭麗文向媒體發表談話，其中有三大亮點。首先是她指出，獲知國父去世的噩耗之後，台灣各界悲痛難忍。蔣渭水先生親自撰寫了《台灣民報》的社論〈哭望天涯吊偉人——哀孫先生之死〉。文章一開頭就表達了對偉人隕落的難以置信。一句：「想此刻四萬萬國民正在哀悼痛苦吧！遙望中原，我們也禁不住淚泉怒湧。」充分地展現了當時台灣人哀痛難捨之情。此外，張我軍先生在〈長使英雄淚滿襟〉一文當中也寫道：「孫先生，你可知道，在海外的孤島中，也有一個無名的青年在雄淚滿襟。」一句話，道盡了台灣人在被殖民統治下的悲慘心情。大概也因為日本當局限制台灣人，不可以用「國父」來悼念孫中山，所以只好改稱「弱小民族之父」。

其次，鄭麗文提到，中國周邊乃至亞洲，莫不受到辛亥革命與三民主義的鼓舞，孫中山先生死後，之所以躍居國際舞台，躋身世界偉人之列，是因為他不止推翻滿清，創立了亞洲第一個民主共和國中華民國，更是因為先生為了全世界有同等命運的弱小民族一生奔走的堅持和信念，孫中山也因此受到了台灣人特別的尊崇，成為台灣民族解放的導師。不僅在談話處，謁陵時的國民黨祭文也有高聲誦讀「民國一百一十五年四月八日」，國號並沒有「被消失」。

中山陵占地兩千畝，陵寢建築中軸對稱，從牌坊、墓道、陵門、碑亭到祭堂、墓室平距700公尺，高差70公尺，有392級石階和平台10個，主要採用建築師呂彥直設計的「自由鐘」式圖案榮獲首獎。入口處有高大的花崗石牌坊，上有孫中山手書的「博愛」兩字。

而最後值得注意的還有，這次鄭麗文表示，時隔21年後再度來到中山陵，踏上了392階的台階，看到了象徵三民主義的三大平台、五權憲法的五大平台，392階，讓兩岸可以開始和解交流對話的九二共識，想到了當年總理未竟的志業，兩岸還沒有癒合的傷口。「麗文也在這裡向我們本黨的總理報告：根據三民主義，中國國民黨成功地建設台澎金馬，成為民主、自由、法治、均富的美好社會」。

一般認為，中山陵的392階梯代表了當時全國有3億9,200萬同胞的數目，不過另外的解釋則是，3象徵「三民主義」、9象徵「九州方圓」、2是「兩黨合作」，此外也有一說是，392級階梯係經過精密的計算，登上平台後，回頭只見平台不見階梯，所以象徵革命道路曲折，但成功後前途開闊。此次鄭麗文的詮釋，不僅使用了先前的見解，更融入了兩岸論述，頗具巧思。

公開資料顯示，過往國民黨政要或國民黨執政時期的政府官員登陸，前往南京中山陵都是重要行程，包含連戰、吳伯雄、洪秀柱、馬英九都曾公開在中山陵提及「中華民國」。甚至當年國民黨執政時的陸委會主委王郁琦赴中山陵謁陵時，更完整宣示「中華民國已經一百零三年了」。

國民黨主席鄭麗文8日上午在中山陵謁陵後向媒體發表談話。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨主席鄭麗文8日上午在中山陵謁陵後向媒體發表談話。（記者廖士鋒／攝影）

鄭麗文8日上午在中山陵謁陵後，在博愛廣場發表談話。（記者廖士鋒／攝影）
鄭麗文8日上午在中山陵謁陵後，在博愛廣場發表談話。（記者廖士鋒／攝影）

鄭麗文 鄭習會

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