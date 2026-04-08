鄭麗文訪陸 牛煦庭：國民黨對兩岸交流有PTSD 走大門大路才能破除

國民黨主席鄭麗文啟程訪陸，預計將與中共總書記習近平會晤。國民黨立委牛煦庭今早接受廣播專訪，表示不怕接受檢驗，他也直言，國民黨人對於兩岸交流有PTSD，因此輸過選舉，但須在過程中錯的時候修正，如此才能把這個負面因子轉成選戰的機會；他回應陸委會主委邱垂正說「兩黨的交流畢竟不能取代官方的管道」，反問「那鄭麗文賣什麼台了？」

鄭麗文訪陸行程中。牛煦庭今早接受「千秋萬事」專訪，他說，大家要一起團結面對詭譎多變的國際情勢，執政黨有沒有誠意做這事，會反覆檢驗。在野黨的工作就是當照妖鏡，提出不一樣的方案，大家來討論，展現誠意。鄭麗文出訪前的說法，等於有這樣的胸懷。國民黨一直主張兩岸可透過對話控管風險、降低衝突，那是一條可以促進和平的道路。心裡想的不只是兩岸之間的和平，想的也是社會安定，才能讓人民真正的安心。鄭麗文喊的東西並沒有背離國際期待。

牛煦庭說，既然兩岸要透過對話解決衝突了，國內朝野不能對話嗎？如果有機會有「賴鄭會」，大家化解朝野心結，大家對兩岸有重新認識的機會時，未來難道沒有「賴習會」的機會嗎？只要可以透過對話，讓大家不要戰爭，讓局勢可以穩定，讓風險可以控管，哪一個政黨去又有什麼不好？其實這就是大門大路，也不怕接受檢驗。從鄭麗文主席當選，實踐競選承諾，至今約半年左右時間，「鄭習會」是充分發酵且充分討論。現在成行，大家就看，會不會帶來什麼利多，或過程中釋放什麼樣的訊號，用大門大路的心態來看。

牛煦庭說，不管國民黨做什麼，對方一定貼標籤，大家擔心鄭麗文暴衝，但昨天晚宴四平八穩，這一團去的都是兩岸交流的老手。經過非常充分的準備。他一直強調風險控管，符合全世界利益，有哪國真的希望台海打仗？即便是要賣軍武給我方的美國，不會希望被捲入區域的衝突影響美國國內政治，影響經濟跟談判。

牛煦庭說，國民黨處理對外關係時，從來不會只有兩岸，對全世界都要維持平衡，邏輯一致。黨內有些不同意見都很正常，但就是講，講完之後做，做完之後驗證，只有這樣才能徹底擺脫陰影。國民黨人對於兩岸有PTSD，確實因此輸過選舉，但要從此揚棄這樣路線，那也不要對話了，跟民進黨一樣，這是一種走法。如果全黨貫徹一致也就罷了，但如果沒有，他覺得還是對話、交流、促進和平，找條穩定安定的路，在過程中錯的時候修正，這才是國民黨要走的路，只有這樣才能把這個負面因子轉成選戰的機會，黨中央正在努力。

談到訪團中有國安會前秘書長蘇起、袁健生等，牛煦庭表示，借重他們的經驗，彰顯沒有背離國民黨總體的路線。現在只要一談到兩岸交流，因曾經被民進黨妖魔化，大家曾經有PTSD，大家就自我放大，自己跳到民進黨的敘事裡去，這事情對國民黨沒有好處，反而是要破除這件事，唯有大門大路可以破除。

賴清德總統稱「和平不能靠獨裁者賞賜」。牛煦庭說，獨裁者很有可能會瞬間毀壞和平，要控管風險。如果總統連風險控管的概念都沒有時，真的會非常懷疑其能力。獨裁者確實存在，且可用單邊力量改變很多事情，這叫「現實」。身為一國的總統應該理解現實，才能解決問題。

牛煦庭也回應邱垂正說「兩黨的交流畢竟不能取代官方的管道」，他反問，「那鄭麗文賣什麼台了？」兩黨交流確實不能取代官方管道，那能簽什麼協議？不就恰恰反過來證明交流就是交流，對話能降低一點點風險。

牛煦庭批，兩岸專門機關陸委會、海基會等無法做風險控管，全因民進黨的政治意識形態、選舉考量等，在野黨幫忙做時，卻在旁邊講些有的沒的，這就是民進黨，從總統到官員就是這個水準，怎麼會覺得把台灣的未來交在這一群人手上會安全？